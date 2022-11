Ο πρόεδρος της Ρωσίας πάντα ήταν ένα πρόσωπο που βρίσκονταν στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ο πόλεμος όμως στην Ουκρανία έβαλε στο «μικροσκόπιο» την κατάσταση της υγείας του, αλλά και τους εναπομείναντες φίλους του. Τους τελευταίες εννέα μήνες δεν είναι και λίγες οι φορές που έχουμε δει δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο για «εξαφανίσεις» φίλων του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αυτή τη φορά λοιπόν, όπως αναφέρει η Daily Mail, έχει «εξαφανιστεί» ο 67χρονος επιχειρηματίας Konstantin Goloshchapov. Πρόκειται για έναν ολιγάρχη, στενό φίλο του προέδρου της Ρωσίας, ο οποίος ήταν γνωστός ως ο «μασέρ του Πούτιν».

Ο 67χρονος φέρεται να εγκατέλειψε την Ρωσία τον Ιούνιο, οδικώς από τα σύνορα με τη Λευκορωσία. Ο Konstantin Goloshchapov πιστεύεται ότι έφυγε από την χώρα καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι θα γινόταν έφοδος στις επιχειρήσεις του προκειμένου να γίνει έλεγχος για υπεξαίρεση. Τέσσερις μέρες αργότερα πάντως ο 29χρονος γιος του βρέθηκε νεκρός, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες…

Το τελευταίο διάστημα ΜΜΕ στην Ρωσία αναπαράγουν μια φωτογραφία, η οποία λέγεται ότι δείχνει τον 67χρονο να περνάει τα σύνορα με τη Λευκορωσία και «κάνει μια αγενή χειρονομία» στην κάμερα ασφαλείας. Αν και ο Konstantin Goloshchapov υποτίθεται λοιπόν ότι διέφυγε τον περασμένο Ιούνιο. Τώρα – μήνες μετά – τίθενται ερωτήματα σχετικά που μπορεί να βρίσκεται και ξαφνικά αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά η στενή φιλία που τον συνέδεε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

