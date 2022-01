Η Blue Monday του 2022 είναι η σημερινή Δευτέρα (17.1.2022), η τρίτη του Ιανουαρίου και η πιο καταθλιπτική, σύμφωνα με μια θεωρία που προέκυψε το 2005 και έγινε μέχρι και μαθηματική εξίσωση.

Πιο συγκεκριμένα, η Blue Monday θεωρείται ως η χειρότερη μέρα του χρόνου, καθώς λέγεται πως αυτή την ημέρα οι άνθρωποι κατακλύζονται από τα περισσότερα αρνητικά συναισθήματα από τον συνδυασμό του κακού χειμωνιάτικου καιρού, τα οικονομικά χρέη και την απόσταση από τα Χριστούγεννα και το χαρμόσυνο πνεύμα των εορτών, το οποίο θα επιστρέψει σε ένα χρόνο.

Μάλιστα, ο μαθηματικός Κλιφ Άρναλ, δημιούργησε μια μαθηματική εξίσωση που περιλαμβάνει έξι παράγοντες και εκφράζει, έτσι, την πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου. Αυτή αποτελείται από τους εξής παράγοντες: καιρός (W), χρέη (D), μηνιαίος μισθός (d), χρόνος που έχει περάσει από τις γιορτές των Χριστουγέννων (T), χαμηλό επίπεδο κινητοποίησης (Μ) και προκύπτει το [W+(D-d)]xTQ/MxNA.

You might hear a lot about the myth of #BlueMonday today. But depression doesn't care what day it is. If you need support, today or any day, we're here for you.