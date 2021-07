Ο Μπόρις Τζόνσον προέτρεψε σήμερα την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εξετάσει σοβαρά τις προτάσεις της Βρετανίας να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η συμφωνία του Brexit διέπει το εμπόριο με τη Βόρεια Ιρλανδία προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο.

«Ο πρωθυπουργός εξήγησε ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή το πρωτόκολλο δεν είναι βιώσιμος. Είπε ότι οι λύσεις δεν μπορούν να βρεθούν μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών του πρωτοκόλλου και γι’ αυτό τον λόγο παρουσιάσαμε προτάσεις για σημαντικές αλλαγές σε αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Μπόρις Τζόνσον σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών που έγινε νωρίτερα σήμερα.

«Προέτρεψε την ΕΕ να εξετάσει σοβαρά τις προτάσεις και να εργαστεί με το Ηνωμένο Βασίλειο επί αυτών. Υπάρχει η τεράστια ευκαιρία να βρεθούν λογικές, πρακτικές λύσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία και να τεθεί η σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ σε καλύτερες βάσεις».

ΕΕ: «Δεν επαναδιαπραγματεύομαστε»

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα είναι «δημιουργική και ευέλικτη στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου».

«Αλλά δεν επαναδιαπραγματευόμαστε», ανέφερε σε ανάρτησή στης στο Twitter.

