Brian Thompson: «Αρνούμαι, υπερασπίζομαι»: Τα μυστηριώδη μηνύματα στις σφαίρες που γάζωσαν τον CEO της UnitedHealthcare

Το «φως» της δημοσιότητας βλέπουν νέα στοιχεία στην υπόθεση της δολοφονίας του Brian Thompson, του CEO της ασφαλιστικής UnitedHealthcare, που συγκλόνισε τη Νέα Υόρκη.

Σε μία θρασύδειλη, στοχευμένη επίθεση, όπως χαρακτηρίζεται από την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD), ο διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, Brian Thompson δολοφονήθηκε έξω από ξενοδοχείο του Μανχάταν, New York Hilton Midtown Hotel. Λίγες μόλις στιγμές πριν από την έναρξη του ετήσιου συνεδρίου επενδυτών για τη μητρική εταιρεία της UnitedHealthcare στη Νέα Υόρκη.

Ο ύποπτος φέρεται να άφησε ένα μήνυμα στις σφαίρες που χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τον Brian Thompson το πρωί της Τετάρτης (04.12.24), σύμφωνα με το New York Post, το οποίο επικαλείται αστυνομικές πηγές.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ερευνά το πιθανό μήνυμα – το οποίο φαίνεται να περιλαμβάνει τις λέξεις «αρνούμαι», «καθυστερώ» και «υπερασπίζομαι» – γραμμένο σε σφαίρες και κάλυκες που άφησε πίσω του ο δολοφόνος αφού πυροβόλησε τον Τόμσον, 50 ετών, αρκετές φορές περίπου στις 6:46 π.μ. πριν διαφύγει, δήλωσαν οι πηγές.

New York City Police Department via AP

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία φυσίγγια των 9 χιλιοστών και τρεις αποφορτισμένες θήκες μπροστά από το ξενοδοχείο στην Έκτη Λεωφόρο, όπου ο Brian Thompson, από τη Μινεσότα, επρόκειτο να φιλοξενήσει μία διάσκεψη επενδυτών, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας.

REUTERS/Shannon Stapleton

Η NYPD δημοσίευσε δύο στιγμιότυπα που δείχνουν τον ένοπλο άντρα να πυροβολεί και στη συνέχεια να διαφεύγει από το σημείο με ποδήλατο. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δολοφόνος περίμενε έξω από το ξενοδοχείο πριν από την επίθεση, ενώ φάνηκε να γνωρίζει από ποια πόρτα θα έβγαινε ο Brian Thompson.

Στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας διακρίνεται ο ύποπτος να φτάνει στο Hilton περίπου πέντε λεπτά πριν από τον CEO. Αγνόησε πολλούς άλλους περαστικούς και, όταν ο Thomson πλησίασε στο ξενοδοχείο, τον πυροβόλησε στην πλάτη με ένα πιστόλι. Συνέχισε να πυροβολεί ακόμη και αφού το όπλο του φαίνεται ότι μπλόκαρε.

JUST IN: GRAPHIC ⚠️ The surveillance footage capturing the assassination of United Health Care CEO Brian Thompson has been released. @NYPDnews @UHC #healthcare #BrianThompson #NYC Follow the TJNEWS channel on WHATSAPP 🔗 https://t.co/EJdU3YPZTT TELEGRAM… pic.twitter.com/LcKEyWqunP

«Δεν φαίνεται να ήταν μια τυχαία βίαιη ενέργεια» σχολίασε η Αστυνομική Διευθύντρια της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Φαίνεται ότι ο ύποπτος είχε στήσει καρτέρι επί πολλά λεπτά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times και το τηλεοπτικό κανάλι CNBC, που επικαλούνται ανώνυμες πηγές, ο ύποπτος φορούσε κουκούλα, πυροβόλησε το θύμα του και στη συνέχεια διέφυγε, αρχικά πεζός και κατόπιν με ηλεκτρικό ποδήλατο.

NYPD News/Handout via REUTERS

«Στις αφίσες με τις οποίες η αστυνομία προσφέρει αμοιβή για κάθε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψη του υπόπτου, εικονίζεται ένας άνδρας με ποδήλατο που φέρει ένα γκρίζο σακίδιο.

Σε άλλη φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας, ο ύποπτος σημαδεύει με ένα όπλο. Εθεάθη για τελευταία φορά στο Σέντραλ Παρκ», ανέφερε η Τζέσικα Τις.

«Με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι το θύμα μπήκε σκοπίμως στο στόχαστρο, αλλά δεν γνωρίζουμε το γιατί», είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Τζόζεφ Κένι.

«Ο Μπράιαν ήταν ένας αξιοσέβαστος συνάδελφος και φίλος για όλους όσοι εργάζονταν μαζί του», ανέφερε ο όμιλος UnitedHealth Group σε ανακοίνωσή του. «Συνεργαζόμαστε στενά με την αστυνομία της Νέας Υόρκης και ζητάμε την υπομονή και την κατανόησή σας, αυτή τη δύσκολη ώρα. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Μπράιαν και με όλους τους κοντινούς του ανθρώπους», πρόσθεσε.

Η συνεδρίαση των επενδυτών διακόπηκε γύρω στις 9, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν τα νέα για την επίθεση εναντίον του Τόμσον. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άντριου Γουίτι ανέβηκε στο βήμα και ανακοίνωσε τη ματαίωση της συνεδρίασης.

Αντιμετωπίζουμε μία «πολύ σοβαρή ιατρική κατάσταση με ένα από τα μέλη της ομάδας μας και, ως αποτέλεσμα, φοβάμαι ότι θα πρέπει να βάλουμε τέλος στην εκδήλωση σήμερα», είπε.

Ο Brian Thompson είχε οριστεί CEO της UnitedHealthcare το 2021, με ετήσιες αποδοχές περίπου $10 εκατομμύρια. Η UnitedHealtcare είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός πάροχος ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ και καλύπτει δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες.

Ο ύποπτος περιγράφεται ως λευκός άνδρας, φορούσε μπεζ μπουφάν, μαύρη μάσκα προσώπου, ασπρόμαυρα αθλητικά παπούτσια και ένα γκρι σακίδιο. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης διέφυγε με ποδήλατο και πιστεύεται ότι κατευθύνθηκε προς το Central Park.

Η σύζυγος του θύματος, Paulette Thompson, αποκάλυψε ότι ο άνδρας της είχε δεχθεί «κάποιες απειλές» πριν από το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη. «Δεν γνωρίζω πολλές λεπτομέρειες, αλλά μου είχε πει ότι υπήρχαν κάποιοι που τον απειλούσαν», δήλωσε στο NBC News, προσθέτοντας ότι μπορεί να σχετίζονταν με «έλλειψη κάλυψης» από την ασφαλιστική εταιρεία.

Whoever murdered #BrianThompson was calculated. It was well planned. The killer knows firearms. He cleared 3 jams and shot 4 times, I believe.



He held the gun correctly. I am not sure why the jams, but he sure as heck cleared that weapon like a SWAT operator on the line.… pic.twitter.com/S4JhB3Nk4k