Brian Thompson: Ποιος ήταν ο CEO του ασφαλιστικού γίγαντα UnitedHealthcare που δολοφονήθηκε από μασκοφόρο στο Μανχάταν

Ο Brian Thompson, ο διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare, της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας των ΗΠΑ πυροβολήθηκε εν ψυχρώ έξω από ένα ξενοδοχείο στο κέντρο του Μανχάταν το πρωί της Τετάρτης (04.12.2024) σε μια στοχευμένη επίθεση, όπως την αποκαλεί η αστυνομία.

Ο 50χρονος, ο οποίος προήχθη σε CEO της UnitedHealthcare τον Απρίλιο του 2021, φέρεται να πυροβολήθηκε στο στήθος από έναν μασκοφόρο άνδρα γύρω στις 6:45 π.μ. έξω από το ξενοδοχείο Hilton στο κέντρο του Μανχάταν.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Mount Sinai West, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Ο Τόμσον βρισκόταν στην πόλη για το συνέδριο επενδυτών της UnitedHealthcare 2024.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της UnitedHealthcare, η εταιρεία είχε προγραμματίσει να μεταδώσει το συνέδριο από τις 8 π.μ., αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί καμία μετάδοση μέχρι τις 9:30 π.μ. Το CNBC αναφέρει ότι το συνέδριο, το οποίο λάμβανε χώρα στο ξενοδοχείο όπου πυροβολήθηκε ο Τόμσον, ακυρώθηκε.

Το Bloomberg αναφέρει ότι οι παρουσιάσεις των στελεχών της UnitedHealthcare ήταν σε εξέλιξη μέχρι τις 9:10 π.μ., όταν η εταιρεία απευθύνθηκε στο πλήθος.

«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σοβαρή ιατρική κατάσταση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Andrew Witty, σύμφωνα με το Bloomberg.

Αν και η αστυνομία δήλωσε ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση, δεν έχει δώσει ακόμη στη δημοσιότητα το κίνητρο. Δεν έχουν αναφερθεί ονόματα υπόπτων.

Ο ύποπτος, ο οποίος φορούσε σακίδιο πλάτης, περιγράφεται ως άντρας ύψους 1,80 μ. και λεπτός. Τελευταία φορά που εθεάθη φορούσε μπουφάν μπεζ χρώματος με μαύρα γάντια και μαύρη μάσκα.

Μετά τους πυροβολισμούς διέφυγε βόρεια στην 6η Λεωφόρο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγές των New York Times ανέφεραν ότι ο Thompson είχε φτάσει στο ξενοδοχείο νωρίς για να προετοιμαστεί για την παρουσίασή του.

Ο ένοπλος φαίνεται να γνώριζε από ποια πόρτα επρόκειτο να βγει ο 50χρονος και τον πυροβόλησε από απόσταση μερικών μέτρων.

Ο ύποπτος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, έφυγε τρέχοντας από το σημείο και στη συνέχεια χρησιμοποίησε ποδήλατο για να διαφύγει, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες

Ο Thompson έγινε διευθύνων σύμβουλος της UnitedHealthcare τον Απρίλιο του 2021, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της UnitedHealthcare.

Ζούσε σε ένα σπίτι πέντε υπνοδωματίων που αγόρασε στην πολιτεία North Star το 2018 έναντι 1 εκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με το Zillow.

Η UnitedHealth Group είναι μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία ασφάλισης υγείας και παροχής υπηρεσιών υγείας με έδρα τη Μινεσότα.

Πριν, ήταν διευθύνων σύμβουλος των κυβερνητικών προγραμμάτων της UnitedHealthcare, συμπεριλαμβανομένων των Medicare & Retirement και Community & State.

