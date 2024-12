Εν ψυχρώ εκτέλεση του Brian Thompson, διευθύνοντος συμβούλου της μεγαλύτερης ασφαλιστικής των ΗΠΑ στο κέντρο του Μανχάταν

Σε σοκ είναι ο επιχειρηματικός κόσμος στις ΗΠΑ μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση του Μπράιαν Τόμσον, διευθύνοντος συμβούλου της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας της UnitedHealth Group.

Ο Μπράιαν Τόμσον δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη το πρωί της Τετάρτης (04/12/24).

Ο Brian Thompson πυροβολήθηκε στο στήθος και το πόδι λίγο πριν η UnitedHealthcare, η ασφαλιστική εταιρεία με έδρα τη Μινεσότα, πραγματοποιήσει την ετήσια συνάντηση επενδυτών της.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης ο 50χρονος άνδρας πυροβολήθηκε γύρω στις 6:45 π.μ. κοντά στο ξενοδοχείο Hilton στο κέντρο του Μανχάταν. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

