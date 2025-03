Carlo Acutis: Ο «influencer του Θεού» που θα γίνει ο πρώτος millennial άγιος της Καθολικής Εκκλησίας

O Ιταλός έφηβος Carlo Acutis η αλλιώς γνωστός ως «influencer του Θεού» θα γίνει τον Απρίλιο ο πρώτος άγιος στη χιλιετία της Καθολικής Εκκλησίας. Πλήθη πιστών συρρέουν στην Ασίζη της Ιταλίας για να δουν το σκήνωμα του πρώτου millennial – δηλαδή γεννημένων μεταξύ 1980 και 2000 – που θα αγιοποιηθεί.

Ο μέλλων άγιος Carlo Acutis πέθανε από λευχαιμία το 2006 σε ηλικία μόλις 15 ετών και ήταν γνωστός για τις δεξιότητές του στους υπολογιστές με σκοπό τη διάδοση της πίστης και των δοξασιών της Καθολικής Εκκλησίας. Για τον λόγο αυτό πήρε και το παρατσούκλι «influencer του Θεού».

Συχνά απεικονίζεται, φορώντας τζιν και αθλητικά ρούχα και η ιστορία του θεωρείται χρήσιμη για την Καθολική Εκκλησία, η οποία επιδιώκει να συνδεθεί με τη νεότερη γενιά σε μία ψηφιακή εποχή.

Για να αναγνωριστεί κάποιος ως άγιος στην Καθολική Εκκλησία μπορεί να πάρει δεκαετίες, στην περίπτωση του 15χρονου, όμως, Carlo οι διαδικασίες ήταν πολύ πιο γρήγορες με τον έφηβο να αναπτύσσει αφοσιωμένους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Οι υποψήφιοι άγιοι πρέπει να έχουν κάνει δύο θαύματα, με κάθε υποτιθέμενο υπερφυσικό περιστατικό να απαιτεί εις βάθος εξέταση.

Τον Μάιο του 2024, ένα δεύτερο θαύμα αποδόθηκε στον Carlo, το οποίο και αναγνωρίστηκε από τον Πάπα Φραγκίσκο, μία απόφαση που άνοιξε και τον δρόμο για να ανακηρυχθεί άγιος ο 15χρονος.

Το τελευταίο βήμα για την αγιοποίησή του έγινε πέρυσι όταν το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος διέταξε την αγιοποίηση του Carlo, καθώς οι καρδινάλιοι που συνεκάλεσε ο Ποντίφικας ψήφισαν υπέρ.

Η τελετή της αγιοποίησης του Carlo Acutis, η οποία συμπίπτει φέτος με τους εορτασμούς του ιωβηλαίου έτους της Καθολικής Εκκλησίας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στην πόλη του Βατικανού, ενώπιον δεκάδων χιλιάδων και υπό την προεδρία του Πάπα.

Με την επίσημη αγιοποίηση του Carlo, η Καθολική Εκκλησία σε όλο τον κόσμο μπορεί να ονομάσει ενορίες και σχολεία με το όνομά του και φυσικά η μνήμη του θα τιμάται την ημέρα της γιορτής του.

Ο Carlo Acutis γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1991 και αγαπούσε τα βιντεοπαιχνίδια, όπως το Halo, το Super Mario και το Pokémon.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του, δημιούργησε, επίσης, έναν ιστότοπο που τεκμηριώνει αναφορές για θαύματα που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Μαζί με τους υπολογιστές και τα παιχνίδια του, ο Acutis έπαιζε σαξόφωνο, του άρεσε το ποδόσφαιρο, αγαπούσε τα ζώα και έκανε μικρές, χιουμοριστικές ταινίες με τα σκυλιά του.

