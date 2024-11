Chanel Maya Banks: Θρίλερ με την εξαφάνιση ηθοποιού του Gossip Girl – Αγνοείται εδώ και δύο εβδομάδες

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λος Άντζελες όπου εδώ και δύο εβδομάδες έχουν χαθεί τα ίχνη της ηθοποιού Chanel Maya Banks με την οικογένειά της να την αναζητά απεγνωσμένα.

Ο σύζυγός της δεν είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με την αστυνομία του Λος Άντζελες προκειμένου να εντοπιστεί η ηθοποιός.

Η Chanel Maya Banks έχει συμμετάσχει στη σειρά Gossip Girl ως Sawyer Bennett και έχει εξαφανιστεί από το διαμέρισμα που έμενε με τον σύζυγό της στην Playa Vista.

Η μητέρα της, Judy Singh, και η ξαδέλφη της, Danielle-Tori Singh, ταξίδεψαν στην Καλιφόρνια για να βοηθήσουν στην έρευνα.

Τα μέλη της οικογένειας της που μπήκαν στο διαμέρισμα βρήκαν προσωπικά αντικείμενα, ενώ το κινητό και το λάπτοπ της έλειπαν. Αντίθετα το σκυλί ήταν εκεί όπως και το αυτοκίνητό της.

Η οικογένεια της ηθοποιού ανησυχεί, καθώς ο σύζυγός της δεν συνεργάζεται με την αστυνομία και αρνείται να παράσχει πληροφορίες. «Δεν είναι πρόθυμος να βοηθήσει ούτε την αστυνομία ούτε εμάς να τη βρούμε», δήλωσε η ξαδέλφη της.

