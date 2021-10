Το Google Doodle της Δευτέρας (25.10.2021) είναι αφιερωμένο στη σπουδαία Γαλλίδα φωτογράφο, Claude Cahun, καθώς σήμερα συμπληρώνονται 127 χρόνια από τη γέννησή της στη Νάντη της Γαλλίας, με το όνομα Lucy Renee Mathilde Schwob.

Η Claude Cahun, που τιμάται σήμερα από τη Google, ήταν παιδί ιδιοκτήτη εφημερίδας και εγγονή του σημαντικού καλλιτέχνη της Γαλλίας, David Leon Cahun. Μεγάλωσε περιτριγυρισμένη από δημιουργικότητα και όταν ήταν 14 ετών, γνώρισε τον σύντροφό της, Μαρσέλ Μουρ, ο οποίος έμεινε μαζί της μέχρι το τέλος της ζωής της ενώ ήταν και καλλιτεχνικός της συνεργάτης.

