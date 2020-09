Στις 16 Οκτωβρίου, η Warner Records κυκλοφορεί το box set «Wildflowres & All the Rest» με τις Wildflower ηχογραφήσεις του Tom Petty.

Ως πρόγευση των ανέκδοτων τραγουδιών του Tom Petty, τα οποία περιλαμβάνονται στην ενότητα All the Rest, δόθηκε πριν λίγες μέρες στη δημοσιότητα το «Confusion Wheel». Μπορεί μεν να έγραψε ο Petty το 1994 αλλά στους αβέβαιους καιρούς μας ακούγεται ως μυστηριώδης πρόβλεψη.

Ο Petty παίζει ακουστική κιθάρα και τραγουδά «One of these days my old friend/You and I won’t worry no more/One of these nights it’ll all wash away». «And we’ll wake up singing a brand-new song/We’ll wake up singing a whole new song» συνεχίζει, ενώ το οπτικό κομμάτι στο κλιπ είναι ένας τροχός της τύχης που γυρίζει με ερωτήσεις για το πώς αγαπάς και ποιον εμπιστεύεσαι.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ