Καλιφόρνια: Φωτιά σε αποθήκη πυροτεχνημάτων, επτά αγνοούμενοι – Η στιγμή των εκρήξεων

Τουλάχιστον εφτά άνθρωποι αγνοούνται από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στην Καλιφόρνια την Τρίτη (1.7.2025) με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν και η πυρκαγιά να επεκταθεί σε γειτονικές καλλιέργειες και βλάστηση.

Η σειρά εκρήξεων σημειώθηκε το βράδυ προχθές Τρίτη, αφού εκδηλώθηκε φωτιά στην Εσπάρτο, στο βόρειο τμήμα της Καλιφόρνια, μερικά 24ωρα πριν από τα παραδοσιακά θεάματα με πυροτεχνήματα λίγο ως πολύ σ’ όλη τη χώρα αύριο Παρασκευή 4η Ιουλίου, εθνική εορτή των ΗΠΑ.

«Επτά άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται», τόνισε η CalFire, η υπηρεσία αντιμετώπισης πυρκαγιών και δασοπροστασίας της πολιτείας, σε ανακοίνωσή της χθες. «Οι πρώτες βοήθειες και ερευνητές εργάζονται χωρίς διακοπή σε συντονισμό με τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης όπου βρίσκονταν οι άνθρωποι αυτοί».

«Αυτό το είδος συμβάντος είναι πολύ σπάνιο, καθώς οι εγκαταστάσεις του τύπου τηρούν όχι μόνο τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την ασφάλεια των πυροτεχνημάτων στην Καλιφόρνια, αλλά και τις ομοσπονδιακές προδιαγραφές και για την αποθήκευση εκρηκτικών υλών», πρόσθεσε.

Seven people are “unaccounted for” after several explosions at a fireworks warehouse resulted in a fire in Northern California’s Yolo County, officials said. https://t.co/uGUZt2eDhm pic.twitter.com/Yjx9RmgWCg