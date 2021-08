Σφοδρές αντιδράσεις στο διαδίκτυο έχει προκαλέσει το site Deepsukebe, καθώς μέσω μιας εφαρμογής που διαθέτει μπορεί και … ξεγυμνώνει φωτογραφίες διάσημων, αλλά και ανθρώπων της «διπλανής πόρτας». Το εν λόγω site – όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ – φαίνεται πως έχει τράβηξε τον ενδιαφέρον των χρηστών στις ΗΠΑ, Ταϊλάνδη, Ταιβάν, Γερμανία και Κίνα.

Το site Deepsukebe, σύμφωνα με την Huffington Post, έχει καταγράψει περισσότερες από 38 εκατομμύρια επισκέψεις από τις αρχές του 2021. Μάλιστα, πέντε εκατομμύρια την επισκέφθηκαν μόνο τον Ιούνιο, όπως αναφέρει το BBC. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα clicks, ενώ ακολουθούν η Ταϊλάνδη, Ταϊβαν, Γερμανία και Κίνα.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η εφαρμογή σκανάρει τις εικόνες και μέσω συγκεκριμένου αλγορίθμου, αντιλαμβάνεται, το σχήμα και τις αναλογίες του γυμνού σώματος που αρμόζει σε κάθε εικονιζόμενο. Με τον τρόπο αυτό «αποκαλύπτει» το γυμνό του σώμα.

H ίδια η ιστοσελίδα μέσω Twitter ισχυρίζεται δεν αποθηκεύει τις ψεύτικες φωτογραφίες που δημιουργεί. Κάθε χρήστης έχει όριο μία εικόνα κάθε δύο ώρες, ωστόσο πληρώνοντας με κρυπτονομίσματα μπορεί να το παρακάμψει. «Είναι άγνωστο ποιος βρίσκεται πίσω από τον ιστότοπο, ο οποίος είναι γεμάτος ορθογραφικά και συντακτικά λάθη», σημειώνει η δημοσιογράφος της HuffPost, Jesselyn Cook.

⚡ Powerful New Deepfake Tool Has Digitally Undressed Thousands Of Women https://t.co/3DLNkHV5Zb