Τον εφιάλτη της αιχμαλωσίας από τη Χαμάς συνεχίζει να ζει η Έμιλυ Χαντ, η 9χρονη που ήταν όμηρος των τρομοκρατών για 50 ημέρες, περιγράφει ο πατέρας της, ο οποίος είχε δηλώσει με δάκρυα στα μάτια «καλύτερη νεκρή παρά στα χέρια τους».

Ο Τόμας Χαντ, ο πατέρας της 9χρονης πρώην ομήρου της Χαμάς, αποκάλυψε στο CNN ότι η κόρη του κουκουλώνεται με τα σκεπάσματα κάθε βράδυ και κλαίει σιωπηλά πριν την πάρει ο ύπνος ενώ νόμιζε ότι ήταν αιχμάλωτη για έναν ολόκληρο χρόνο.

Η ανάρρωσή της από τις άκρως τραυματικές ημέρες της αιχμαλωσίας της στα χέρια της Χαμάς θα είναι πολύ αργή, πιστεύει ο Τόμας Χαντ και περιμένει να «αρχίσει να ανοίγεται» ώστε να μάθει όσα πέρασε ως όμηρος στη Γάζα.

«Θέλω να μάθω όσα περισσότερα μπορώ, αλλά πρέπει να την αφήσω να μου τα πει μόνη της», δήλωσε στο CNN ο πατέρας της Έμιλυ Χαντ και τόνισε ότι έπαθε σοκ όταν είδε τη μεταμόρφωσή της μετά από 50 ημέρες αιχμαλωσίας στα χέρια της Χαμάς.

«Μόνο όταν έκανε ένα βήμα πίσω, μπορούσα να δω το πρόσωπό της ήταν αδυνατισμένο, όπως το δικό μου, ενώ πριν ήταν παχουλό, κοριτσίστικο, ένα νεαρό παιδικό πρόσωπο», εξήγησε ο Τόμας Χαντ.

«Το πιο συγκλονιστικό, ανησυχητικό σημείο της επανένωσής μας ήταν ότι απλά ψιθύριζε, δεν μπορούσες να την ακούσεις. Έπρεπε να βάλω το αυτί μου στα χείλη της», είπε. «Σαν να την είχαν… “ρυθμίσει” να μην κάνει θόρυβο», συμπλήρωσε ο πατέρας της 9χρονης, περιγράφοντας το πόσο φοβισμένη νιώθει ακόμα.

Όταν τη ρώτησε πόσο καιρό νόμιζε ότι ήταν όμηρος, η Έμιλυ του απάντησε «ένα χρόνο». «Ένιωσα σαν να μου έριχναν γροθιά στο στομάχι όταν μου είπε ότι νόμιζε πως ήταν όμηρος έναν χρόνο», δήλωσε ο Τόμας Χαντ. Υπενθυμίζεται ότι η Έμιλυ Χαντ έγινε 9 χρονών, όσο ήταν αιχμάλωτη της Χαμάς.

«Χθες το βράδυ έκλαψε μέχρι που το πρόσωπό της ήταν κόκκινο, δεν μπορούσε να σταματήσει. Δεν ήθελε να την παρηγορήσω, υποθέτω ότι έχει ξεχάσει πώς είναι να την παρηγορούν», εκμυστηρεύτηκε ο Χαντ. «Πήγε κάτω από τα σκεπάσματα του κρεβατιού, το πάπλωμα, σκεπάστηκε και έκλαψε σιωπηλά», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η Έμιλυ Χαντ έπεσε στα χέρια της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ενώ κοιμόταν στο σπίτι ενός φίλου της. Αρχικά, έγινε γνωστό πως ήταν νεκρή, με τον πατέρα της να συγκλονίζει όλο τον κόσμο όταν δήλωσε με δάκρυα στα μάτια «καλύτερη νεκρή, παρά στα χέρια τους».

In a heart-wrenching interview on @CNNsitRoom, CNN reporter Clarissa Ward speaks with @WolfBlitzer about a grieving father who finally received confirmation of his daughter's tragic death during the Hamas attack. Watch: pic.twitter.com/F9Yh3lW5KI