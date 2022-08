Η ρωσικές μυστικές υπηρεσίες επιμένουν ότι η Ουκρανία είναι πίσω από την δολοφονία της Ντάρια Ντούγκινα, κόρης του Αλεξάντρ Ντούγκιν, του πιο στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η FSB έδωσε στην δημοσιότητα και βίντεο με την γυναίκα που φέρεται να είναι πίσω από την δολοφονία της Ντάρια, την οποία και κατονομάζει ως την 43χρονη Ουκρανή Νατάλια Βοβκ.

Όπως λένε οι Ρώσοι η Βοβκ, μπήκε στη Ρωσία και έμενε στο ίδιο κτίριο με το θύμα και, μετά την αποστολή της έφυγε για την Εσθονία.

Όπως δείχνει το βίντεο που έδωσαν στην δημοσιότητα, η 43χρονη Βοβκ ανοίγει το καπό του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια ελέγχου και τα μαλλιά της είναι ξανθά. Λίγη ώρα αργότερα, μπαίνει στο ίδιο κτίριο που έμενε και η Ντούγκινα μελαχρινή.

FSB publish images of Ukrainian citizen Natalia Vovk's from entry to exit in Russia including pic of her Mini Cooper & changed hair color at time of entry and exit.



Vovk has been accused of killing Daria Dugina by Russia's FSB and fleeing to Estonia after the assassination. pic.twitter.com/bxO1imdPS9