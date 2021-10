Το Facebook έχει «πέσει» σε πολλές περιοχές ολόκληρου του κόσμου εδώ και σχεδόν δυο ώρες, συμπαρασύροντας και Instagram και Whatsapp που επίσης δεν λειτουργούν.

Στην Ελλάδα, τα πρώτα προβλήματα έγιναν αντιληπτά περίπου στις 18.40 το απόγευμα της Δευτέρας, 04.10.2021, όπως σας ενημέρωσε άμεσα το newsit.gr, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ξεκίνησαν οι αναφορές για προβλήματα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σημειώνεται πως αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος της Facebook, τότε εύκολα καταλαβαίνει πως η σχεδόν μια ώρα προβλημάτων του «κολοσσού» των social media αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ έστειλε το πρώτο της μήνυμα… μέσω Twitter, λέγοντας:

«Καταλαβαίνουμε ότι μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην σύνδεση με την εφαρμογή και τα προϊόντα μας. Δουλεύουμε για να επιστρέψει η κανονικότητα όσο πιο γρήγορα γίνεται και απολογούμαστε για την οποιαδήποτε δυσκολία».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.