Και ξαφνικά… Facebook τέλος. Για πόσο, δεν γνωρίζουμε ακόμη. Γιατί, επίσης δεν γνωρίζουμε ακόμη. Γενικά δεν γνωρίζουμε ακόμη.

Άλλωστε όταν σταμάτησε το Facebook να λειτουργεί, λίγο μετά τις 18:30 (σ.σ. ώρα Ελλάδος) το απόγευμα της Δευτέρας, 04.10.2021, μπορούσε να φανταστεί κανείς πως θα φτάναμε ως εδώ;

Δηλαδή με τον «κολοσσό» των social media… out of order για πάνω από πέντε ώρες; Μαζί του -δηλαδή εκτός λειτουργίας- και τα «αδερφάκια» του. Το Instagram, το Whatsapp, το Messenger.

Είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος «ζει» χωρίς το Facebook 15 ολόκληρα χρόνια μετά το 2006, όταν το «παιδί» του Μαρκ Ζάκερμπεργκ έγινε προσβάσιμο σε κάθε άνθρωπο του πλανήτη άνω των 13 ετών, δυο χρόνια μετά την δημιουργία του.

Από τότε, η παρουσία του Facebook στην καθημερινότητα εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών σε όλο τον κόσμο ήταν τόσο έντονη, που δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηρίσουμε την αποψινή νύχτα ως μια τομή. Την πρώτη νύχτα χωρίς την πλατφόρμα που αποτελεί τον «κορωνίδα» των social media που έφεραν κατακλυσμιαίες αλλαγές στις ζωές όλων μας τα τελευταία χρόνια.

Τι συνέβη με το Facebook;

Η είδηση φιγουράρει στις κεντρικές θέσεις των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών πρακτορείων του κόσμου κι όμως σαφής απάντηση ως προς το πώς φτάσαμε ως εδώ, δεν υπάρχει ακόμη.

«Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο», ήταν το μήνυμα που έβλεπαν εξαρχής οι χρήστες του Facebook, ενώ στο Instagram εμφανίζονταν το μήνυμα «η ροή δεν ανανεώθηκε» και στο WhatsApp και το Messenger οι χρήστες δεν μπορούσαν να ανταλλάξουν μηνύματα.

Αν αναλογιστούμε το μέγεθος της Facebook, τότε εύκολα καταλαβαίνουμε πως μια πολύωρη περίοδος προβλημάτων του «κολοσσού» των social media αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και είναι ενδεικτικό το γεγονός πως η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ έστειλε το πρώτο της μήνυμα… μέσω Twitter, λέγοντας:

«Καταλαβαίνουμε ότι μερικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην σύνδεση με την εφαρμογή και τα προϊόντα μας. Δουλεύουμε για να επιστρέψει η κανονικότητα όσο πιο γρήγορα γίνεται και απολογούμαστε για την οποιαδήποτε δυσκολία».

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

Το ίδιο μήνυμα αναρτήθηκε και στους λογαριασμούς του Instagram και του Whatsapp στο Twitter, ενώ ακριβώς την ίδια ανάρτηση έκανε στον λογαριασμό του στο Twitter o Άντι Στόουν, ο εκπρόσωπος Τύπου του ομίλου.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021

Λίγο αργότερα και ο CTO του Facebook, Μάικ Σρούπερ, με ανάρτησή του επίσης στο Twitter ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες, έκανε λόγο για «προβλήματα δικτύου» και διαβεβαίωσε πως όλοι εργάζονται με στόχο να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Εργαζόμενοι του Facebook δεν μπορούν… ούτε να μπουν στα κτίρια!

Κι ενώ εκατομμύρια χρήστες των Facebook, Instagram και WhatsApp βρίσκονται εκτός σύνδεσης εδώ και ώρες, οι εργαζομένοι της εταιρείας δεν μπορούν να μπουν καν στο κτίριο!

Αυτό μεταδίδει συγκεκριμένα η ρεπόρτερ τεχνολογίας των ΝYTimes, η οποία επικοινώνησε με εργαζόμενο της Facebook μετά το μπλακ άουτ της εταιρείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter, οι κάρτες εισόδου των εργαζομένων έχουν μπλοκάρει και δεν μπορούν να μπουν μέσα για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Κατήφορος…

Η εξέλιξη αυτή, που παίρνει δραματικές διαστάσεις όσο περνούν οι ώρες, βρίσκει το Facebook, την πλατφόρμα των σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων μηνιαίων χρηστών (!) σε μια από τις χειρότερες κρίσεις για τη φήμη της, εξαιτίας των αποκαλύψεων μιας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.

Πρόκειται για μια πρώην μηχανικό και υπεύθυνη προϊόντος στο Facebook, την Φράνσις Χόγκεν, η οποία και τις τελευταίες ημέρες διέρρευσε πολλά εσωτερικά έγγραφα στη Wall Street Journal.

Η ίδια κατηγόρησε τον όμιλο ότι “επιλέγει το όφελος παρά την ασφάλεια”, των χρηστών του, σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Στη Γουόλ Στριτ, η τιμή της μετοχής του Facebook, που κατέγραψε ήδη πτώση στην αρχή της συνεδρίασης, επιτάχυνε τις απώλειές της και σημείωσε πτώση κατά σχεδόν 6%, ενώ το αποψινό «κραχ» έχει ήδη αποφέρει ζημιές εκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο…

Με πληροφορίες από: NYT / ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters.