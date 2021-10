Το Facebook έχει «πέσει» σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως σας ενημέρωσε έγκαιρα το newsit.gr, ενώ την ίδια μοίρα είχαν και το Instagram και το Whatsapp.

Η είδηση, όπως είναι λογικό, «φιγουράρει» σε όλα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Άλλωστε κάτι τέτοιο ούτε κάθε μέρα συμβαίνει, ούτε και με τόση διάρκεια, αφού τα πρώτα προβλήματα στο Facebook εντοπίστηκαν μετά τις 18.30 το απόγευμα της Δευτέρας, 04.10.2021.

Ήδη ο «κολοσσός» των social media έχει προχωρήσει στην πρώτη του αντίδραση, η οποία μάλιστα ήρθε μέσω… Twitter!

Το «τρολάρισμα» που καταγράφεται στο Twitter, πάνως, είναι… δίχως προηγούμενο!

