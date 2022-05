Νέες απειλές από τη Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποιεί για απελάσεις δημοσιογράφων της Δύσης εάν το YouTube μπλοκάρει τις ενημερώσεις του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάραβα ανακοίνωσε ότι δημοσιογράφοι από χώρες της Δύσης θα απελαθούν από τη Ρωσία, εάν το YouTube απαγορεύσει την πρόσβαση στις ενημερώσεις της ίδιας της αξιωματούχου.

Η Ζαχάροβα, που κάνει εβδομαδιαία ενημέρωση για τη ρωσική εξωτερική πολιτική συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής παρέμβασης στην Ουκρανία, δήλωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει το YouTube να μην μπλοκάρει τις ενημερώσεις της.

«Απλά πήγαμε και τους είπαμε: Μπλοκάρετε άλλη μια ενημέρωση, και ένας δημοσιογράφος ή αμερικανικό μέσο έφυγε», δήλωσε η ίδια, σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS. «Μπλοκάρετε άλλη μία ενημέρωση και θα κατονομάσουμε συγκριμένο δημοσιογράφο ή συγκεκριμένο μέσο που θα φύγει».

Τα σχόλιά της έγιναν μερικές ημέρες αφότου Ρώσοι βουλευτές ψήφισαν νομοσχέδιο που δίνει στους εισαγγελείς τη δυνατότητα να κλείνουν τα γραφεία ξένων ΜΜΕ στη Μόσχα, εάν μια δυτική χώρα είναι «μη φιλική» προς τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Το μέτρο έχει στόχο να αποτελέσει απάντηση στο κλείσιμο κάποιων ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης στη Δύση.

