Προκλητικές αναρτήσεις έκανε η υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας με αφορμή την αντίδραση της Αθήνας στην προφυλάκιση του υποψήφιου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη.

Η Ολτα Τσάκα κάλεσε την Αθήνα να απέχει από αυτή τη διαδικασία και επιμένοντας ότι αυτές οι δηλώσεις δεν σέβονται τους ανεξάρτητους θεσμούς της Αλβανίας.

Η Αλβανίδα ΥΠΕΞ αναφέρει στις αναρτήσεις της:

«Είναι σχεδόν αδύνατο να καταλάβουμε πώς οι Έλληνες φίλοι μας έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν μια δικαστική απόφαση στη χώρα μας, όταν τα σκληρά αποδεικτικά στοιχεία που αναζητούσαν δεν θα μπορούσαν να είναι πιο δύσκολα – Ο Φρέντι Μπελέρης έχει πιαστεί να εμπλέκεται σε εγκληματική δραστηριότητα κατά των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών»

Δεν καταλαβαίνουμε πώς το να είναι Έλληνας υπήκοος τον εξαιρεί από το νόμο ως πολίτης της Αλβανίας. Προτρέπουμε τους Έλληνες φίλους μας να απέχουν από δηλώσεις που δεν δείχνουν σεβασμό προς τους ανεξάρτητους θεσμούς της χώρας μας».

