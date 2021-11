Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 41 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός Χιθ Φρίμαν. Ο Φρίμαν είχε παίξει σε πολλά τηλεοπτικά σίριαλ, μεταξύ αυτών το NCIS, το Bones και το E.R. ενώ η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στους φίλους και την οικογένειά του.

Για το θάνατο του ηθοποιού μίλησε ο μάνατζέρ του, Joe S. Montifiore το βράδυ της Δευτέρας. Ο Montifiore έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Είμαστε πραγματικά συντετριμμένοι με την απώλεια του αγαπημένου μας Heath Freeman. Ένας λαμπρός άνθρωπος με έντονο και γεμάτο ψυχή πνεύμα, μας αφήνει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές μας. Η ζωή του ήταν γεμάτη με βαθιά πίστη, στοργή και γενναιοδωρία προς την οικογένεια και τους φίλους του και μια εξαιρετική όρεξη για ζωή.

Ήταν εξαιρετικά περήφανος για την κινηματογραφική του δουλειά και ήταν πολύ ενθουσιασμένος για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Η αξιοσημείωτη κληρονομιά του ως γιος, αδερφός, θείος, φίλος, εξαιρετικά προικισμένος ηθοποιός και παραγωγός, τέλειος μάγειρας και άνθρωπος με το πιο μολυσματικό και θεαματικό γέλιο, θα ζήσει για πάντα. Η μνήμη του είναι ευλογία σε όλους όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν».

