Απάτη είναι τελικά το νέο trend στο Instagram που έγινε viral τα τελευταία 24ωρα με χιλιάδες φωτογραφίες κατοικίδιων να κατακλύζουν τα stories ώστε με κάθε φωτογραφία να φυτευτεί και ένα δέντρο στον πλανήτη.

Συγκεκριμένα, το Instagram παρέχει τη δυνατότητα του «Add Yours», που αποτελεί ένα νέο αυτοκόλλητο στα ημερήσια stories της εφαρμογής για την αλληλεπίδραση των χρηστών. Το κείμενο στο αυτοκόλλητο έγραφε ότι «θα φυτέψουμε ένα δέντρο για κάθε φωτογραφία κατοικίδιου» και αμέσως έγινε viral.

a bizarre Instagram trend from today that has 1.9 million people sharing photos of their pets to “plant a tree”, but no one verifying who exactly is apparently planting the trees, and no link to their page. pic.twitter.com/ydEebgM60j