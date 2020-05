H Island Records διοργανώνει τη δημοπρασία “One Love Covid – 19 Relief Auction” που θα παρουσιάσει ο Μπίλι Πόρτερ.

Στη δημοπρασία θα βγουν χειρόγραφοι στίχοι του Μπόνο των U2, ένα ζευγάρι γόβες που φορούσε η Έιμι Γουάινχαουζ, κιθάρα με την υπογραφή του Σον Μέντες, on line μαθήματα μπάντζο από τον Γουίνστον Μάρσαλ των Mumford & Sons, δύο εισιτήρια για συναυλία της Γκρέις Τζόουνς στο Φεστιβάλ Meltdown το 2021, τριήμερο στο ξενοδοχείο Strawberry Hill Hotel στη Τζαμάικα και πολλές άλλες εμπειρίες και αντικείμενα.

Η δημοπρασία που διοργανώνει η Island Records έχει στόχο τη συγκέντρωση πόρων για ανθρωπιστικές οργανώσεις εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη δημοπρασία “One Love Covid – 19 Relief Auction”, που φέρει το όνομα μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μπομπ Μάρλεϊ, θα διατεθούν στις οργανώσεις που υποστηρίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, NHS Charities Together και τη Feeding America στις ΗΠΑ. H Βρετανο – Τζαμαϊκανή δισκογραφική εταιρεία Island Records ιδρύθηκε από τον Κρις Μπλάκγουελ το 1959 και έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ των U2, Roxy Music και Αριάνα Γκράντε. Το ξενοδοχείο πέντε αστέρων, Strawberry Hill, στα Μπλε Όρη της Τζαμάικα, το οποίο προσφέρει στη δημοπρασία τριήμερη διαμονή είναι του Κρις Μπλάκγουελ.

Ο Bono θα υπογράψει στίχους στο Where the Streets Have No Name για εκείνον που θα αποκτήσει ένα υπογεγραμμένο box set του Joshua Tree. Τα Abbey Road Studios προσφέρουν για τη δημοπρασία μια ιδιωτική περιήγηση και ο street art καλλιτέχνης Mr. Brainwash δίνει έργο που απεικονίζει τον Μπομπ Μάρλεϊ. Στη δημοπρασία θα πωληθούν ρούχα που φορέθηκαν στη σκηνή σε συναυλίες από τους Dizzee Rascal, Hozier, Sean Paul και Catfish & the Bottlemen και οι Dermot Kennedy και Jamie Cullum είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που δημοπρατούν ιδιωτικές συναυλίες.Η δημοπρασία με οικοδεσπότη τον ηθοποιό και σεναριογράφο, Μπίλι Πόρτερ μεταδίδεται ζωντανά.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ