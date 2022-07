Παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σε μια ιστορική στιγμή, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το πανίσχυρο τηλεσκόπιο James Webb. Η έγχρωμη φωτογραφία αποτυπώνει το Σύμπαν πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια.

Ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν ήταν εκείνος που, κατά την εκδήλωση στον Λευκό Οίκο (ξημερώματα Τρίτης 11.07.2022, ώρα Ελλάδας) παρουσίασε την πρώτη έγχρωμη φωτογραφία του πανίσχυρου τηλεσκοπίου της NASA. Αργότερα θα δοθούν στη δημοσιότητα κι άλλες φωτογραφίες από το James Webb.

Η πρώτη φωτογραφία του James Webb είναι η «βαθύτερη φωτογραφία του σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ» ανέφερε ο διευθυντής της NASA Μπιλ Νέλσον. Όπως σημείωσε, αυτό που δείχνει η φωτογραφία είναι ένα μέρος του Σύμπαντος, σαν ένας κόκκος άμμου σε απόσταση όση το μήκος ενός χεριού!

Τα μικροσκοπικά φώτα, πορτοκαλί, λευκά και κίτρινα είναι γαλαξίες που, σύμφωνα με τη NASA, κάποτε ήταν αόρατοι σε εμάς. Για να βγει αυτή τη πρώτη συγκλονιστική φωτογραφία, το James Webb χρειάστηκε λιγότερο από μια μέρα, ενώ το Hubble μπορεί να χρειαστεί και εβδομάδες!

Είναι η πιο καθαρή και λεπτομερής φωτογραφία από το πρώιμο σύμπαν. Κάθε φωτεινό σημάδι από τα χιλιάδες στη φωτογραφία είναι ένας γαλαξίας σε πολύ μακρινή απόσταση. Κάποιοι είναι από τους πιο αμυδρούς που έχουμε παρατηρήσει ποτέ, άρα τους βλέπουμε από μια εποχή που το Σύμπαν ήταν ακόμη «νεογέννητο».

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j