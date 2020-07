Τα πάνω – κάτω φέρνει το Johnie Walker καθώς από το 2021 θα κυκλοφορεί σε χάρτινα μπουκάλια, δίχως ίχνος πλαστικού, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής του τη Δευτέρα (13.07.2020).

Το διάσημο ουΐσκι Johnnie Walker θα πωλείται σε χάρτινα μπουκάλια που δεν θα περιέχουν ίχνος πλαστικού από τις αρχές του επόμενου έτους, έκανε γνωστό η Diageo Plc. Ο μεγαλύτερος στον κόσμο παρασκευαστής οινοπνευματωδών επιταχύνει τις προσπάθειές του για να αποτρέψει τη ρύπανση από πλαστικά απορρίμματα.

Η νέα συσκευασία, που αναπτύχθηκε από τη νέα εταιρεία Pulpex Ltd, την οποία ίδρυσε από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης επιχειρήσεων Pilot Lite, θα είναι κατασκευασμένη από ξυλοπολτό που ανταποκρίνεται στα διατροφικά πρότυπα και είναι πλήρως ανακυκλώσιμος, ανακοίνωσε ο παρασκευαστής της μπύρας Guinness και του τζιν Tanqueray.

