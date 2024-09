M16 και CIA προειδοποιούν για τους πολέμους στην Ουκρανία και την Γάζα: «Είναι η μεγαλύτερη απειλή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο»

Μετά από 11 μήνες που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στην περιοχή δεν έχει κοπάσει. Σε «ταραγμένα» νερά παραμένει και η Ουκρανία από τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022. Οι επικεφαλής της CIA και της M16 έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για την απειλή της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων εξαιτίας των πολέμων.

Οι διευθυντές της της MI6 και της CIA σε κοινό άρθρο γνώμης τόνισαν πως η διεθνής παγκόσμια τάξη πραγμάτων, απειλείται με τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί από τον Ψυχρό πόλεμο από την κατάσταση στην Ουκρανία και την Γάζα.

«Η επιτυχής καταπολέμηση αυτού του κινδύνου είναι το θεμέλιο της ειδικής σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ», είπαν.

Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς όπου είναι και επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και εργάζεται για την επίτευξη της εκεχειρίας ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ, δήλωσε πως θα παρουσιάσει μία λεπτομερή πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Ο Μπερνς δήλωσε πως εργάζεται πολύ σκληρά σε συνεργασία με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, με σκοπό να καταλήξουν σε μια πρόταση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές ώστε να επιτευχθεί εκεχειρία και να απελευθερωθούν οι όμηροι.

«Θα κάνουμε την πιο λεπτομερή πρόταση. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες, και μετά θα δούμε», είπε ο Μπερνς σε εκδήλωση των Financial Times που έγινε στο Λονδίνο στην οποία συμμετείχε και ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας της Βρετανίας MI6, Ρίτσαρντ Μουρ.

Ο Μπερνς είπε πως ελπίζει οι ηγέτες και από τις δύο πλευρές να αναγνωρίσουν ότι έχει έρθει επιτέλους η ώρα να κάνουν μερικές δύσκολες επιλογές και μερικούς δύσκολους συμβιβασμούς.

Το 90% του κειμένου της πρότασης εκεχειρίας έχει ήδη συμφωνηθεί. Το 10% παραμένει στον «αέρα» καθώς είναι το πιο δύσκολο σημείο.

‘This is a moment when our partnerships, in a complicated contested world, matter more than ever.’



The heads of MI6 and the CIA speak at a North London security conference, stressing the importance of their alliance amid the Ukraine war.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501 pic.twitter.com/Da6O61wWPJ