Το καταδρομικό πλοίο Moskva, το καμάρι του στόλου της Ρωσίας, βυθίστηκε πριν από πέντε ημέρες (14.4.2022) και μέχρι στιγμής υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τη μοιραία επίθεση που το βύθισε αλλά και για το πλήρωμά του και πόσοι μπορεί να επιβίωσαν.

Τα ερωτήματα για το πλήρωμα είναι, βέβαια, τα πιο σημαντικά, καθώς αγνοείται η τύχη των άνω των 500 ναυτών και αξιωματικών που βρίσκονταν στο καταδρομικό πλοίο, διότι οι ρωσικές αρχές δεν έχουν κάνει καμία ανακοίνωση για το αν υπάρχουν νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι ή για τον αριθμό των θυμάτων.

«Πού είναι τα παιδιά μας;» και «θέλουμε απαντήσεις» φωνάζουν οι ανάστατοι γονείς, οι οποίοι «χτενίζουν» τα social media για πληροφορίες και αναζητούν στοιχεία, με τον Guardian να συμπληρώνει πως αυτό ίσως αποτελεί και… απειλή για την ίδια τους τη ζωή, αφού το κλίμα των ρωσικών ΜΜΕ και του διαδικτύου είναι ασφυκτικό, από την ημέρα που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή μέχρι σήμερα.

Αρκετοί, μάλιστα, έλαβαν το τηλεφώνημα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας και έμαθαν τα τραγικά νέα. Ότι το παιδί τους σκοτώθηκε όταν το πλοίο βυθίστηκε. «Ο γιος μου Γέγκορ ήταν μάγειρας στο Moskva» έγραψε ο Ντμίτρι Σκρέμπετς στο Διαδίκτυο «και πλέον είναι αγνοούμενος». «Είπαν ότι όλο το πλήρωμα απομακρύνθηκε, αυτό είναι κυνικό ψέμα!», τόνισε ο ίδιος.

Ακόμα μία μητέρα, η Γιούλια Τσίβοβα ενημερώθηκε – μόλις – σήμερα ότι ο 19χρονος γιος της Αντρέι σκοτώθηκε στο Moskva αλλά δηλώνει συντετριμμένη ότι δεν ξέρει καμία άλλη λεπτομέρεια ούτε καν πού θα γίνει η κηδεία του. «Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι ο μόνος που πέθανε», είπε στον Guardian.

Ωστόσο, υπάρχουν και οι πολίτες που γνωρίζουν ότι οι 200 από τους 500 ναύτες και αξιωματικούς του πληρώματος βρίσκονται σε στρατιωτικό νοσοκομείο ενώ υπάρχουν και αυτοί που έχουν ακούσει για 40 νεκρούς, χωρίς να μπορούν να εντοπίσουν τα ίχνη τους.

The desperate families of missing Moskva sailors keep piling up on Russian social media. Russia continues to lie and block families from any information. Here's another. pic.twitter.com/6VO6fNwHXe

Μάλιστα, μόλις δύο είναι οι νεκροί που έχουν ταυτοποιηθεί από το ναυάγιο ενώ είναι λίγες οι οικογένειες που έχουν παραδεχθεί ότι έχουν επικοινωνήσει με τα παιδιά τους.

The father of one of the young conscripts who went missing on the Moskva missile cruiser lashes out at the Russian military who are even refusing to tell him what happened to his son. pic.twitter.com/S9m0vtzozS