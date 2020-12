NASA: Αστεροειδής όσο το Άγαλμα της Ελευθερίας περνά ξυστά από τη Γη

Από τη NASA ανακοινώνεται ότι ένας αστεροειδής, ίσως μεγαλύτερος κι από το Άγαλμα της Ελευθερίας, περνά πολύ κοντά από τη Γη σήμερα, ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Όπως αναφέρει η NASA (Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ), ο αστεροειδής, που ονομάζεται 2014 SD224, θα περάσει σχεδόν ξυστά από τη Γη στις 20:20 GMT. Όσον αφορά στο μέγεθός του, έχει διάμετρο από 92 μέχρι 210 μέτρα, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι υπερδιπλάσιος του Αγάλματος της Ελευθερίας (90 μέτρα) ή μεγαλύτερο από τον καθεδρικό ναό του Σάλσμπερι (130 μέτρα).

Τέλος, αναμένεται να ταξιδεύει με ταχύτητα 10 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο, σχεδόν 30 φορές την ταχύτητα του ήχου.

As you’re opening gifts and celebrating the holiday, this asteroid will fly past Earth.https://t.co/0ulM0swPvi — KUTV2news (@KUTV2News) December 25, 2020

A large asteroid, which may be longer than the length of two football fields, is set to fly past Earth tonight! https://t.co/vUXT3LSyJm — Local 12/WKRC-TV (@Local12) December 25, 2020

Κάποιοι «ανέβασαν» στο Twitter βίντεο με το τι θα συνέβαινε εάν ο αστεροειδής προσέκρουε – ου μη γένοιτο – στη γη:

This is what would happen if an asteroid with 500km diameter collided with the Earth. 😱 pic.twitter.com/EeIaJpZ0kG — The Sci-Tech Guy (@theSciTechGuy) December 22, 2020

Όχι, το 2020 δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη…