NASA: Ένας Αμερικανός αστροναύτης νοσηλεύεται μετά την επιστροφή του στη Γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Η NASA ανακοίνωσε ότι ένας Αμερικανός αστροναύτης νοσηλεύεται, μετά την επιστροφή του στη Γη έπειτα από παραμονή σχεδόν οκτώ μηνών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η NASA δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του αστροναύτη, ούτε τους λόγους για τους οποίους παρέμεινε στο νοσοκομείο, επικαλούμενη το «ιατρικό απόρρητο».

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν από τους τρεις Αμερικανούς της αποστολής Crew-8 της SpaceX.

Οι Μάθιου Ντόμινικ, Μάικλ Μπάρατ και Τζάνετ Επς επέστρεψαν στη Γη τη νύχτα της Πέμπτης (24.10.2025) προς την Παρασκευή (25.10.2024) με ένα διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX, αφού πέρασαν 232 ημέρες στον ISS.

Μέλος της αποστολής ήταν και ο Ρώσος κοσμοναύτης, Αλεξάντρ Γκεμπένκιν.

Dragon undocked at 5:05pm ET (2105 UTC), wrapping up a mission of over 230 days on the @Space_Station for #Crew8. Coverage of deorbit and splashdown begins Friday, Oct. 25 at 2:15am ET (0615 UTC). Watch on our digital platforms and NASA+. https://t.co/ay11UvpzTv pic.twitter.com/wKzkRE25dG