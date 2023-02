H NASA έδωσε στην δημοσιότητα ένα νέο εκπληκτικό στιγμιότυπο του νεφελώματος «Ταραντούλα» από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Το νεφέλωμα Ταραντούλα, γνωστό και ως 30 Doradus, είναι μια μεγάλη περιοχή σχηματισμού άστρων ιονισμένου αερίου υδρογόνου που βρίσκεται 161.000 έτη φωτός από τη Γη, στο Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου.

Το νεφέλωμα «Ταραντούλα», όπως αναφέρει η NASA στην επίσημη ιστοσελίδα της, είναι η φωτεινότερη περιοχή σχηματισμού άστρων στη γαλαξιακή μας γειτονιά και το σπίτι των πιο καυτών, με τη μεγαλύτερη μάζα αστεριών που γνωρίζουμε έως τώρα. Αυτό το καθιστά ένα τέλειο φυσικό εργαστήριο στο οποίο μπορείτε να δοκιμάσετε τις θεωρίες σχηματισμού και εξέλιξης των άστρων, και το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble έχει μια πλούσια ποικιλία εικόνων αυτής της περιοχής.

Σημειώνεται ότι κάποιες από τις περιοχές του νεφελώματος είναι οι πιο γόνιμες και φωτεινές σε ολόκληρο το Τοπικό Σμήνος, το σμήνος γαλαξιών στο οποίο ανήκει και ο γαλαξίας μας. Σε αυτές τις γονιμότερες περιοχές του νεφελώματος εκτός από πολλά και πολύ λαμπρά άστρα γεννιούνται και τα πιο μεγάλα σε μέγεθος που υπάρχουν στο Σύμπαν ορισμένα από τα οποία έχουν μάζα 100 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου. Αυτά τα γιγάντια άστρα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς το μέγεθός τους οδηγεί γρήγορα ένα ποσοστό από αυτά στο θάνατο με εκρήξεις σουπερνόβα.

Το νέο εκπληκτικό στιγμιότυπο του νεφελώματος «Ταραντούλα», που έδωσε στην δημοσιότητα η NASA, συνδυάζει δεδομένα από δύο διαφορετικές προτάσεις παρατήρησης. Η πρώτη, που οι αστρονόμοι την ονόμασαν Scylla, σχεδιάστηκε για να διερευνήσει τις ιδιότητες των κόκκων σκόνης που υπάρχουν στο κενό μεταξύ των άστρων, οι οποίοι αποτελούν τα σκοτεινά σύννεφα που περιελίσσονται σε αυτή την εικόνα. Και η δεύτερη, που ονομάζεται Ulysses, ενσωματώνει επίσης δεδομένα από ένα πρόγραμμα παρατήρησης που μελετά τον σχηματισμό αστέρων σε συνθήκες παρόμοιες με τις συνθήκες του πρώιμου Σύμπαντος.

Το νεφέλωμα της Ταραντούλας έχει διάμετρο περίπου χίλια έτη φωτός και έχει ονομαστεί έτσι επειδή οι επιστήμονες που το παρατηρούσαν θεώρησαν ότι το σχήμα του και ειδικά οι πιο λαμπρές περιοχές του τους θύμισαν την μορφή που έχει το διασημότερο είδος αράχνης.

Μέσα στο νεφέλωμα γεννιούνται κατά εκατομμύρια νέα άστρα γεγονός που το κάνει τόσο λαμπρό ώστε σύμφωνα με τους ειδικούς αν το νεφέλωμα ήταν κοντά μας σε απόσταση ίση με αυτή του νεφελώματος του Ωρίωνα, θα κάλυπτε τον μισό ουρανό μας και το φως του θα μετέτρεπε τη νύχτα σε ημέρα.

