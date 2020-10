Nέο χαστούκι ΗΠΑ σε Τουρκία – «Να ανακαλέσουν το άνοιγμα των Βαρωσίων»

Νέα παρέμβαση έκανε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αφορμή την τουρκική προκλητικότητα λίγες ώρες μόνο μετά από την αποδοκιμασία του για την Navtex του Oruc Reis.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανήλθε αυτή τη φορά για τις προκλήσεις στα Βορώσια της Κύπρου με τον εκπρόσωπο του Αμερικανού ΥΠΕΞ να εκφράζει την ανησυχία του για το άνοιγμά τους. Οι ΗΠΑ ζητούν να ανακληθεί η συγκεκριμένη απόφαση που είναι προκλητική μη παραγωγική και αντίθετη με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ. Παράλληλα καλούν την Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.

New from @StateDept “United States is deeply concerned by the unilateral decision to reopen #Varosha and urges a reversal of this decision/reopening is inconsistent with UN Security Council Resolutions 550- 789, is provocative, counterproductive to resumption of settlement talks”