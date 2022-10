Άνοιγμα στους Κούρδους από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το Ντιγιάρμπακιρ. Στην ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλεσε «πόλη της ειρήνης», την ανεπίσημη πρωτεύουσα των Κούρδων της χώρας.

Στοχεύοντας στην ψήφο των Κούρδων κατοίκων, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το Ντιγιάρμπακιρ, «επίθεση φιλίας».

Ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι «εργαζόμαστε για να κάνουμε την Τουρκία μία νησίδα ειρήνης. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις και οι ιμπεριαλιστές τύραννοι που κρατούν τα νήματά τους δεν θα μπορέσουν να μας αποτρέψουν από να το κάνουμε αυτό».

Ο «Σουλτάνος» ανακοίνωσε ότι οι διαβόητες φυλακές του Ντιγιάρμπακιρ μετατρέπονται σε μουσείο και η διαχείρισή τους έχει μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

«Μας έλειψε το Ντιγιάρμπακιρ, όπως καταλαβαίνω από τον ενθουσιασμό σας. Προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μας εμποδίσουν να αγκαλιαζόμαστε. Αλλά δεν ήξεραν ότι υπάρχουν αόρατα μονοπάτια από καρδιά σε καρδιά. Το χρώμα του Ντιγιαρμπακίρ δεν είναι ο τρόμος», ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συνεχίζοντας την ομιλία του ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι «οι μαύρες μέρες του Ντιγιάρμπακιρ έφυγαν. Το όνομά τους είναι Κούρδοι, δεν έχουν καμία σχέση με τον κουρδικό. Δεν θα παίξουμε το παιχνίδι τους. Με την άδεια του Αλλάχ, δεν θα μπορέσουν να το αποτρέψουν. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σταθεί εμπόδιο στο κλίμα ειρήνης που έχουμε κάνει να κυριαρχεί σε κάθε σπιθαμή της γης της χώρας μας, ειδικά στο Ντιγιάρμπακιρ».

Turkish President Erdogan met in Diyarbakir with families whose children allegedly abducted or forcibly recruited by PKK terrorists



'Diyarbakir mothers' have been camping since Sept. 3, 2019 outside Diyarbakir offices of HDP, which faces closure case in nation’s highest court pic.twitter.com/JB7Mw7Ztb9