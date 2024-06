Ozempic: Νέα φωτιά σε εγκαταστάσεις του πολυεθνικού φαρμακευτικού κολοσσού Novo Nordisk στην Κοπεγχάγη

Για άλλη μία φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες ξεσπάει φωτιά σε εγκαταστάσεις της πολυεθνικής εταιρείας που παράγει το περίφημο φάρμακο Ozempic.

Όπως γράφει η εφημερίδα «Ekstra Bladet» της Δανίας, σε κτίριο της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρίας «Novo Nordisk» στην Κοπεγχάγη όπου παράγεται το σκεύασμα Ozempic εκδηλώνεται φωτιά.

Οι εγκαταστάσεις της φαρμακευτικής βρίσκονται στο προάστιο Μπάουσβαρντ της δανέζικης πρωτεύουσας, γράφει η «Ekstra Bladet», χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι φωτιά ξέσπασε σήμερα (σ.σ. 18.06.2024) σε ένα κτίριο που ενοικιάζει η ”Novo Nordisk” κοντά στα κεντρικά μας γραφεία. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο, η αστυνομία και η πυροσβεστική έχουν σπεύσει στο σημείο», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι το εν λόγω κτίριο δεν είναι αυτό που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού.

«Η πυροσβεστική και η αστυνομία βρίσκονται στο σημείο και η φωτιά είναι τώρα υπό έλεγχο», πρόσθεσε η Novo.

Η τοπική αστυνομία ανταποκρίθηκε στην κλήση που έλαβε για φωτιά στο Κροχσοβάι, στο Μπάουσβαρντ, σχεδόν 13 χλμ. βορειοανατολικά του κέντρου της Κοπεγχάγης, ανακοίνωσε η αστυνομία της Κοπεγχάγης με ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter).

Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Μαΐου είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά στα γραφεία της «Novo Nordisk» της Δανίας, του φαρμακευτικού κολοσσού που παράγει το Ozempic, στα προάστια της Κοπεγχάγης.

