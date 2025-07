Ιράκ: Καταρρίφθηκε drone κοντά στο αεροδρόμιο Erbil όπου σταθμεύουν στρατιώτες των ΗΠΑ

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε το βράδυ της Πέμπτης (03.07.2025) κοντά σε αεροδρόμιο όπου σταθμεύουν στρατεύματα των ΗΠΑ, στο βόρειο Ιράκ.

Στο αεροδρόμιο Αρμπίλ στο Ιράκ σταθμεύουν στρατεύματα του συνασπισμού κατά των τζιχαντιστών στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, υπό τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσαν οι κουρδικές δυνάμεις ασφάλειας.

«Στις 21.58 (τοπική ώρα) μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτική γόμωση καταρρίφθηκε κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Αρμπίλ χωρίς να προκαλέσει θύματα ή ζημιές», δήλωσαν οι κουρδικές υπηρεσίες καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Νωρίτερα το βράδυ, το Rudaw δημοσίευσε υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που δείχνει τη στιγμή που το drone έπεσε σε ένα χωριό κοντά στο αεροδρόμιο.

Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή νεκρούς.

Earlier, a drone was intercepted near the U.S. Forces positions in Erbil International Airport, northern Iraq. pic.twitter.com/ytDs1ix4e6