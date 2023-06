Οι Τόρις απειλούνται με νέο… γύρο αποκαλύψεων για το σκάνδαλο Partygate, καθώς βγήκε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τα στελέχη τους να χορεύουν και να χλευάζουν τα περιοριστικά μέτρα που είχαν επιβληθεί κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η Mirror και αποτελεί το πρώτο που βγαίνει στη δημοσιότητα από το σκάνδαλο Partygate, φαίνονται τα στελέχη των Τόρις να έχουν μαζευτεί στα γραφεία του κόμματος για ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι και να κάνουν πλάκα για το πώς κατάφεραν να το κανονίσουν εν μέσω περιοριστικών μέτρων.

Τουλάχιστον 24 άτομα ήταν στο χριστουγεννιάτικο πάρτι των Τόρις, σύμφωνα με τη Mirror, εκ των οποίων και δύο στενοί συνεργάτες του Μπόρις Τζόνσον, του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου Partygate και η έρευνα που έγινε τον «κατακεραυνώνει» για την εμπλοκή του σε αυτό.

Τι και αν ο Μπόρις Τζόνσον κατήγγειλε «πολιτική δολοφονία»; Οι Τόρις πιθανότατα θα βρεθούν στο επίκεντρο νέας έρευνας, αφού είναι σίγουρο ότι το παρακάτω βίντεο θα εξοργίσει ξανά τον βρετανικό λαό, ιδιαίτερα τις οικογένειες που έχασαν ανθρώπους από τον κορονοϊό.

Μάλιστα, δύο χορευτές πλησιάζουν ο ένας τον άλλον και ακούγονται να λένε ειρωνικά: «Παρακαλώ, κρατάτε αποστάσεις». Το πάρτι συνέβη στις 14 Δεκεμβρίου του 2020, όταν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο είχαν επιβάλλει αυστηρότατα περιοριστικά μέτρα στους πολίτες για να μην περάσουν μαζί τις γιορτινές ημέρες.

Tories face new Partygate police probe as previously unseen footage shows staff boozing, dancing and mocking lockdown laws at height of Covid.



At least 24 revellers include two named on Johnson’s controversial resignation honours list.

From @DailyMirror https://t.co/2Ij1zHpghT pic.twitter.com/l0kTfnQnVV