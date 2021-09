Από τον Νοέμβριο η Pfizer και η ΒionTech θα είναι έτοιμες να χορηγήσουν το εμβόλιο τους κατά του κορονοϊού και σε μωρά ηλικίας μόλις έξι μηνών, ενώ αναμένεται το πράσινο φως από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής οικονομικός διευθυντής στην Pfizer, μιλώντας την Τρίτη (14/9) σε συνέδριο της Morgan Stanley.

Στις περισσότερες δυτικές χώρες το εμβόλιο κατά του κορονοϊού των Pfizer/ΒionTech χορηγείται ήδη σε παιδιά άνω των 12 ετών. Ωστόσο, το «επόμενο βήμα» – όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico – θα είναι η χορήγηση του εμβολίου και σε παιδιά μικρότερων ηλικιών.

Σύμφωνα με το Politico, η Pfizer σκοπεύει να ζητήσει από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έγκριση για τον εμβολιασμό παιδιών από έξι μηνών έως και πέντε ετών, τις επόμενες εβδομάδες με αυτό να υπολογίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Μάλιστα, σκοπός του φαρμακευτικού κολοσσού είναι – σύμφωνα με τα όσα δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής οικονομικός διευθυντής στην Pfizer – η χορήγηση να ξεκινήσει τον Νοέμβριο.

Τέλος, ο επικεφαλής οικονομικός διευθυντής στην Pfizer Frank D’Amelio – όπως αναφέρει το Politico – σημείωσε ότι το αίτημα στον FDA για την χορήγηση του εμβολίου σε μωρά, θα κατατεθεί μετά την υποβολή των δεδομένων για παιδιά, ηλικίας πέντε έως 11 ετών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

