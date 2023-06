Ένταση επικράτησε χθες Σάββατο (17.6.2023) στη Βέρνη της Ελβετίας έξω από το στάδιο όπου έδωσαν συναυλία οι Rammstein, το industrial metal συγκρότημα από τη Γερμανία, του οποίου ο τραγουδιστής Τιλ Λίντεμαν έγινε αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας μετά από καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις.

Πριν από την έναρξη της συναυλίας των Rammstein, περίπου 150 διαδηλωτές ύψωσαν πλακάτ που έγραφαν «Την πιστεύω» και «Σταματήστε την κουλτούρα του βιασμού», με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση με θαυμαστές του δημοφιλούς συγκροτήματος.

Ωστόσο, η παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης απέτρεψε τυχόν έκτροπα.

Ο 60χρονος Τιλ Λίντεμαν κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε πάρτι που διοργανώθηκαν στα παρασκήνια ύστερα από συναυλίες του συγκροτήματος Rammstein.

Το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Μαΐου, ύστερα από τη μαρτυρία μιας 24χρονης Ιρλανδής που βρέθηκε σε συναυλία των Rammstein στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Η Σέλμπι Λιν ανέφερε ότι προσκλήθηκε σε πάρτι, στο περιθώριο της συναυλίας, όπου ο 60χρονος τραγουδιστής του συγκροτήματος της επιτέθηκε σεξουαλικά, αλλά εκείνη τον απέφυγε.

Gegen den #Rammstein -Auftritt in #Bern. What I wear, where go, yes means yes and no means no? pic.twitter.com/6jnNGVo2HB