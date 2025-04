Λόρα Λούμερ: Ποια είναι η influencer – συνωμοσιολόγος στο πλευρό του Τραμπ που «πήρε το κεφάλι» του επικεφαλής της NSA

Ο Ντόναλντ Τραμπ «καρατόμησε» τον επικεφαλής της NSA μετά την εισήγηση μιας συνωμοσιολόγου influencer, της Λόρα Λούμερ. Η 32χρονη έχει γίνει η «σκιά» του Αμερικανού Προέδρου και όπως όλα δείχνουν την εμπιστέυεται τυφλά.

Την λένε Λόρα Λούμερ, είναι influencer – συνωμοσιολόγος βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ εγείροντας ανησυχίες για την επιρροή που ασκεί στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Γνωστή για την αντιμουσουλμανική ρητορική της και για τη διάδοση θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένου ότι οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν μια «εσωτερική υπόθεση» που πραγματοποιήθηκε από την ίδια την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η Λόρα Λούμερ εισηγήθηκε την καθαίρεση του πτέραρχου Χο στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο και ο Αμερικανός πρόεδρος την άκουσε. «Ο διευθυντής της NSA Τιμ Χο και η υποδιευθύντρια Γουέντι Νομπλ επέδειξαν απιστία έναντι του προέδρου Τραμπ. Αυτός είναι ο λόγος που καθαιρέθηκαν», ανέφερε ίδια μέσω X.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ενίοτε ακούει τη Λόρα Λούμερ, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη πατριώτισσα». «Κάνει εισηγήσεις και μερικές φορές ακούω αυτές τις εισηγήσεις», είπε ο πρόεδρος. «Πάντα έχει να πει κάτι γενικά εποικοδομητικό», πρόσθεσε.

Η μαυρομάλλα Αμερικανίδα και μια από τις κεντρικές προσωπικότητες του κινήματος MAGA, είναι ιδιαίτερη ενεργή στα social media κι έχει επιτεθεί σε ορισμένους συμμάχους και συμβούλους του Τραμπ, καταγγέλλοντας αυτό που αποκαλεί «κρίση ελέγχου» στον Λευκό Οίκο και υπονοώντας ότι μέλη της ομάδας του προσπαθούν να υπονομεύσουν την ατζέντα του.

Πέρυσι, η Λούμερ συνόδευσε τον Τραμπ στα ταξίδια του για την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και την Πενσιλβάνια, ενώ εθεάθη και την προηγούμενη ημέρα να αποβιβάζεται από το αεροπλάνο του Τραμπ μετά την προσγείωσή του στη Φιλαδέλφεια, όπου θα αντιμετώπιζε σε ντιμπέιτ την τότε αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις. Η ίδια δήλωσε ότι ήταν προσκεκλημένη του στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις.

Η παρουσία της στις τελετές αυτές εξόργισαν ορισμένους Δημοκρατικούς, όπως και Ρεπουμπλικάνους, επειδή μια από τις πολλές θεωρίες συνωμοσίας που διατυμπανίζει όπου σταθεί κι όπου βρεθεί είναι ότι η τραγωδία που βίωσαν οι ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρίου, «ήταν ενορχηστρωμένη εκ των έσω».

Πάντως, οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις του Τραμπ με την ακροδεξιά Λόρα Λούμερ και η στενή επαφή του με την influencer – συνωμοσιολόγο, γνωστή για την εμπρηστική ρητορική της, είχαν ενοχλήσει έντονα συμμάχους και υποστηρικτές της προεκλογικής εκστρατείας του τέως προέδρου, επισημαίνει η εφημερίδα Washington Post.

Η Λούμερ είχε εξαπολύσει ρατσιστική επίθεση εναντίον της αντιπάλου του Τραμπ, υποψήφιας των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου και απερχόμενης αντιπροέδρου, Κάμαλα Χάρις, η οποία είναι Ινδοαμερικανίδα.

«Αν η Χάρις κερδίσει», έγραψε η Λούμερ, ο Λευκός Οίκος «θα μυρίζει κάρι». Τον Ιούλιο, η Λούμερ δεν δίστασε να αποκαλέσει τη Χάρις «π@ρν@ που κάνει χρήση ναρκωτικών».

Η 32χρονη έχει επίσης υποστηρίξει θεωρίες συνωμοσίας, όπως ότι τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών σε αμερικανικά σχολεία το 2018, στο Πάρκλαντ της Φλόριντα και στη Σάντα Φε του Τέξας, ήταν στημένα.

Γεννημένη στην Αριζόνα το 1993, η αυτοαποκαλούμενη δημοσιογράφος έχει εργαστεί ως ακτιβίστρια και σχολιάστρια για οργανισμούς όπως το Project Veritas και το Infowars του Alex Jones.

Πρώην – δύο φορές – υποψήφια για το Κογκρέσο (το 2020 και το 2022) και γνωστή για την αντιμουσουλμανική ρητορική της, ενώ παλαιότερα είχε δηλώσει «υπερήφανη για τα ισλαμοφοβικά της αισθήματα».

Έγινε γνωστή για τις ακραίες διαμαρτυρίες της, όπως όταν πέρασε χειροπέδες στον εαυτό της έξω από τα γραφεία του Twitter μετά την απαγόρευση του λογαριασμού της ή όταν πήδηξε τον φράχτη σε ένα από τα σπίτια της προέδρου της Βουλής, Νάνσι Πελόζι.

Look at the people who are crying about my meeting with President Trump and the firing of NSC AND NSA officials today.



The people crying are the people who worked to undermine Donald Trump, members of the Democrat Party, and the mainstream media.



They are furious.



That’s how…