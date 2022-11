Το πρωί της περασμένης Δευτέρας ο Sam Bankman-Fried ήταν δισεκατομμυριούχος και θεωρούνταν ο «βασιλιάς» των κρυπτονομισμάτων. Μέχρι την Παρασκευή όμως το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX κατέρρευσε και η αξία των περιουσιακών στοιχείων του 30χρονου επιχειρηματία να μηδενίζεται, με το Bloomberg να κάνει λόγο για «μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές πλούτου στην ιστορία».

Μετά το αίτημα πτώχευσης για την αυτοκρατορία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του Sam Bankman-Fried, FTX, επισφραγίστηκε η ραγδαία πτώση για τον 30χρονο επιχειρηματία και άλλοτε βασιλιά των κρυπτονομισμάτων. Στο αίτημα πτώχευσης εμπεριέχονται περισσότερες από 130 οντότητες, ανάμεσα τους η FTX US και την εταιρεία συναλλαγών Alameda Research Ltd.. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο ό,τι έχει σχέση με την Alameda Research Ltd. περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ύψους τουλάχιστον (!) 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων η κάθε μία.

Βάσει του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα, όταν μία εταιρεία υπάγεται στο άρθρο 11 παραμένει σε λειτουργία όσο προωθείται ένα δραστικό σχέδιο αναδιάρθρωσης με στόχο να αποπληρωθούν οι πιστωτές της. Ο Sam Bankman-Fried παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου του FTX Group και ο John J. Ray III ορίστηκε ως ο αντικαταστάτης του. Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται ένα γραπτό μήνυμα του, ο 30χρονος επιχειρηματίας βρίσκεται στις… Μπαχάμες.

Με βάση τους υπολογισμούς του Bloomberg, η αξία της περιουσίας του Sam Bankman-Fried ανερχόταν 16 δισεκατομμύρια δολάρια στην αρχή της εβδομάδας. Αλλά καθώς κατέρρευσε το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX, η αξία των περιουσιακών του στοιχείων μηδενίστηκε και ο 30χρονος επιχειρηματίας φαίνεται να έχει μείνει με… μόλις 1 δολάριο. Σε δημοσίευμα του Bloomberg κάνει λόγο για «μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές πλούτου στην ιστορία».

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι παρά την οικονομική του πανωλεθρία… ο Sam Bankman-Fried φέρεται να έχει προχωρήσει σε κάποιες μεταφορές χρημάτων σε εταιρεία που διαχειρίζεται η σύντροφός του. Πηγές κάνουν λόγο για ποσό μεταξύ 1 και 2 δισ. δολαρίων.

Με πληροφορίες από CNNi, Bloomberg και Reuters