Απόψε… παραλίγο να γραφτεί διαστημική ιστορία. Μια νέα εποχή ήταν έτοιμη να ξεκινήσει με την τεχνολογική εταιρεία SpaceX να έχει προγραμματίσει την εκτόξευση δύο αστροναυτών της NASA στο διάστημα. Μια δυνατότητα που για πολλά χρόνια ήταν μονοπώλιο λιγοστών κρατών και την οποία οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες στερήθηκαν για εννέα χρόνια.

Τίποτα δεν πήγε καλά όμως. Λέγαμε εξαρχής πως Θεού θέλοντος και… καιρού επιτρέποντος, η εκτόξευση είχε προγραμματιστεί για τις 23.33 ώρα Ελλάδος, ωστόσο η έντονη βροχόπτωση κι οι καταιγίδες που πλημμύρισαν από νωρίς το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στις ακτές της Φλόριντα αποδείχθηκαν ανυπέρβλητα εμπόδια.

Όλα… έμοιαζαν έτοιμα, με την NASA να τροφοδοτεί από νωρίς το αναγνωστικό κοινό σε όλο τον κόσμο με εντυπωσιακές εικόνες και τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκεται από νωρίς στο σημείο, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια.

Θα ήταν η πρώτη φορά που μια ιδιωτική εταιρεία επρόκειτο να στείλει αστροναύτες στο διάστημα -και συγκεκριμένα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό- και τα όσα έχουν προηγηθεί μέχρι να φτάσουμε στο… σήμερα, αρκούσαν για να γίνουν ταινία με… ή χωρίς εκτόξευση, καθώς θα ήταν η πρώτη διαστημική πτήση αστροναυτών της NASA από αμερικανικό έδαφος τα τελευταία εννέα χρόνια.

Πώς εμπλέκεται η… διαχρονική κόντρα ΗΠΑ και Ρωσίας; Πώς σχετίζεται η εκτόξευση με μια νέα, ιστορική “επίσκεψη” της Αμερικής στην Σελήνη; Πώς εμπλέκεται ο Νιλ Άρμστρονγκ και η ιστορική αποστολή “Απόλλων”; Πόσα… πέρασε η SpaceX μέχρι να φτάσει ένα βήμα πριν… πατήσει απόψε το κουμπί;

Ας τα δούμε όλα αναλυτικά.

Η απογείωση ήταν προγραμματισμένη στις 16:33. (23:33 ώρα Ελλάδος) στο σημείο εκτόξευσης 39Α, από το οποίο είχαν απογειωθεί και ο Νιλ Άρμστρονγκ και οι συνεπιβάτες του στην ιστορική αποστολή του προγράμματος ‘Απόλλων’ για τη Σελήνη. Σήμερα, ένας πύραυλος SpaceX Falcon 9, με τη νέα κάψουλα Crew Dragon στην κορυφή του, θα απογειώνονταν με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Όπως προαναφέραμε όμως, η εκτόξευση τελικά θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο.

Οι Μπομπ Μπένκεν και Νταγκ Χέρλεϊ, τα δύο μέλη του πληρώματος που επέλεξε η NASA για την αποστολή επίδειξης αυτή, βρέθηκαν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες. Παρά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό, η αποστολή αποφασίσθηκε να συνεχισθεί… μέχρι τελικά να αναβληθεί.

Η φωτογραφία με την σύζυγο και τον γιο του Νταγκ Χέρλεϊ είναι συγκινητική…

