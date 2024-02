Super Bowl: Δεν το σκέφτηκα, απλά το έκανα, λέει ο πολίτης που ακινητοποίησε έναν ύποπτο – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τα όσα συνέβησαν τα επόμενα λεπτά των πυροβολισμών στο Κάνσας Σίτι στο Μιζούρι των ΗΠΑ, που έλαβε χώρα στο τέλος της παρέλασης για τους εορτασμούς των Kansas City Chiefs για το Super Bowl, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Ο 46χρονος Πολ Κοντρέρας είναι ένας από τους πολίτες που δεν δίστασε να ακινητοποιήσει έναν ύποπτο κατά την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στο τέλος της παρέλασης στο Κάνσας για το Super Bowl.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε έχοντας στο πλευρό του την 23χρονη κόρη του Αλίσα, που ήταν μαζί του στην παρέλαση και τράβηξε βίντεο με την σύλληψη, περιέγραψε τις στιγμές.

Όπως είπε ο Κοντρέρας στην Έριν Μπέρνετ του CNN, είδε κάποιον να κινείται «προς την αντίθετη κατεύθυνση» και άκουσε κάποιον να φωνάζει για να τον σταματήσει.

Βλέποντας τον άνδρα να κατευθύνεται προς το μέρος του ο 46χρονος πήδηξε πάνω του για να τον σταματήσει.

«Ένας τύπος φώναζε, “σταματήστε τον, πιάστε τον” αλλά ο ίδιος έτρεχε πολύ αργά».

«Δεν το σκέφτηκα. Ήταν απλώς μια αντίδραση», είπε ο Κοντρέρας.

