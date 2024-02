Super Bowl: Η στιγμή που το πλήθος αφοπλίζει έναν από τους δράστες των πυροβολισμών στο Κάνσας

Σε τραγωδία μετατράπηκε στο Κάνσας η παρέλαση για την νίκη των Kansas City Chiefs στον τελικό του Super Bowl, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της και περίπου 29 άτομα να τραυματίζονται ανάμεσά τους και παιδιά.

Όλα συνέβησαν στα δυτικά του σταθμού Union Station του Κάνσας, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι για την παρέλαση νίκης του Super Bowl με τις εικόνες που έρχονται από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς να σοκάρουν.

Τρεις ύποπτοι βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας ως οι υπαίτιοι για τους πυροβολισμούς.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει το συγκεντρωμένο πλήθος να ακινητοποιεί έναν εκ των δραστών που έχει ανοίξει πυρ.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d — Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) February 14, 2024

Οπως έγινε έγινε γνωστό 8 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ άλλοι 7 έχουν δεχτεί πυρά χωρίς να απειλείται η ζωή τους. Μεταξύ των τραυματιών είναι και εννέα παιδιά.

Two gunmen were identified and arrested. Shooting in Kansas City, Missouri, after the Kansas City Chiefs victory parade and rally. Super Bowl.

#ChiefsParade pic.twitter.com/yz6EPXiN1r — Tikleak (@tikleak) February 14, 2024

Kansas City Police tweeted this out 4 hours after the mass shooting. 22 people were shot including 12 children, killing one. https://t.co/Ao7ydn1tW0 — Roberto Shenanigans (@Rob_Shenanigans) February 15, 2024

BREAKING UPDATE: Eight to 10 people were injured in a shooting at the Kansas City Chiefs Super Bowl parade, according to Fire Department Battalion Chief Michael Hopkins. https://t.co/9RJNi3cIpZ pic.twitter.com/vp98DpUY7U — KHOU 11 News Houston (@KHOU) February 14, 2024

Nεκρή είναι η Lisa Lopez-Galvan όπως αναφέρει το CNN, μια ραδιοφωνική παραγωγός από το Κάνσας Σίτι, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή από τους πυροβολισμούς σύμφωνα με μια ανάρτηση του ραδιόφωνο KKFI 90.1 FM. Πρόκειται για μια μητέρα δύο παιδιών.

«Με ειλικρινή θλίψη και βαριά και συντετριμμένη καρδιά ενημερώνουμε ότι η DJ του KKFI Lisa Lopez, παρουσιάστρια του Taste of Tejano έχασε τη ζωή της», ανέφερε ο σταθμός στο Facebook.

«Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι με την απώλεια ενός τόσο καταπληκτικού ανθρώπου που έδωσε τόσα πολλά στο KKFI και την κοινότητα του KC», αναφέρει ο σταθμός. Η αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τον θάνατό της.

Μπάιντεν: Να απαγορεύσουμε τα πυροβόλα όπλα

Στην καταδίκη του περιστατικού προχώρησε ο Τζο Μπάιντεν μέσα από ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

«Είναι καιρός να δράσουμε. Εκεί στέκομαι. Και ζητώ από τη χώρα να σταθεί μαζί μου. Για να ακουστεί η φωνή σας στο Κογκρέσο, ώστε επιτέλους να ενεργήσουμε για να απαγορεύσουμε τα πυροβόλα όπλα, να περιορίσουμε τους γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, να ενισχύσουμε τους ελέγχους ιστορικού, να κρατήσουμε τα όπλα μακριά από τα χέρια εκείνων που δεν έχουν καμία επιχείρηση να τα κατέχουν ή να τα χειρίζονται», είπε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

«Το να μετατραπεί αυτή η χαρά σε τραγωδία σήμερα στο Κάνσας Σίτι κόβει βαθιά την αμερικανική ψυχή. Τα σημερινά γεγονότα πρέπει να μας συγκινήσουν, να μας σοκάρουν, να μας ντροπιάσουν στην υποκριτική. Τι περιμένουμε? Τι άλλο πρέπει να δούμε; Πόσες ακόμα οικογένειες πρέπει να διαλυθούν;»