Ο συγγραφέας του βιβλίου «Tetris» υποστηρίζει ότι οι παραγωγοί της ταινίας έκλεψαν το έργο του. Τα πυρά του 49χρονου Νταν Άκερμαν στρέφονται κατά της Apple και της Tetris Co.

Ο 49χρονος Νταν Άκερμαν, συγγραφέας του βιβλίου «The Tetris Effect: The Game That Hypnotized the World», κατέθεσε αγωγή, υποστηρίζοντας ότι ο τεχνολογικός γίγαντας Apple και η Tetris Co., παραγωγοί της νέας ταινίας του Τάρον Έτζερτον «Tetris», διασκεύασαν την ιστορία του χωρίς να την άδειά του.

Όπως γράφει η εφημερίδα «The New York Post», ο Άκερμαν κατηγορεί την Apple και την Tetris Co. για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, αθέμιτο ανταγωνισμό και παράνομη παρέμβαση στις επιχειρηματικές του σχέσεις.

Η ταινία «Tetris» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου SXSW στις 15 Μαρτίου.

«Tetris»: Η υπόθεση της ταινίας

Η ταινία αφηγείται το πώς ο Χενκ Ρότζερς, Ολλανδο-Αμερικανός επιχειρηματίας, κατάφερε να εξασφαλίσει τα δικαιώματα για το παιχνίδι για την έκδοση του στο Nintendo Game Boy τη δεκαετία του 1980 – κάνοντας το παιχνίδι παζλ ένα από τα πιο γνωστά βιντεοπαιχνίδια σε όλο τον κόσμο.

Ο Άκερμαν υποστηρίζει ότι το 2016, έστειλε ένα προδημοσιευμένο αντίγραφο του βιβλίου του στην Tetris Co., η οποία αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια για την πνευματική ιδιοκτησία και φέρεται να απέτρεψε άλλους παραγωγούς που ενδιαφέρονταν για το πρότζεκτ.

Στη συνέχεια, όπως ο συγγραφέας δηλώνει, η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Μάγια Ρότζερς – και αργότερα ο σεναριογράφος Νόα Πινκ – άρχισαν να αντιγράφουν το έργο του το 2017 και τον απείλησαν ότι θα τον μηνύσουν εάν επιχειρούσε να προωθήσει άλλες ταινίες ή τηλεοπτικά spinoff.

Ο Κέβιν Λαντάου, δικηγόρος του Άκερμαν δήλωσε στο Reuters ότι η αγωγή «στοχεύει να διορθώσει ένα λάθος και να εξασφαλίσει σεβασμό και δικαιοσύνη στο έργο, την επιμέλεια και την ιδιοκτησία κάποιου που δικαιούται τέτοιου είδους σεβασμό και αναγνώριση βάσει του νόμου».

Το τρέιλερ της ταινίας: