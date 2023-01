«Η χώρα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Η συμπεριφορά του κ. Ερντογάν καθώς πλησιάζουν οι εκλογές θα μπορούσε να ωθήσει αυτό που είναι σήμερα μια βαθιά ελαττωματική δημοκρατία, πέρα ​​από τα όρια, σε μια πλήρη δικτατορία».

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων έκθεση που δημοσιεύει το βρετανικό «The Economist», με το πρόσωπο του Ερντογάν στο εξώφυλλο της εβδομαδιαίας έκθεσης.

A flawed democracy could tip into full-­blown autocracy. Turkey is on the brink of disaster under its increasingly erratic president, Recep Tayyip Erdogan https://t.co/gfekLyEQH5 pic.twitter.com/vJpDB1pgUQ

«Η Τουρκία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στο NATO, στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο στην Ουκρανία, ακόμα και στην Αφρική. Γι’ αυτό οι εκλογές του Μαϊου χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή», αναφέρει η έκθεση.

Στα πρώτα χρόνια της πολιτικής του πορείας, ο Τούρκος πρόεδρος πραγματοποίησε τις υποσχέσεις που είχε δώσει για μεταρρυθμίσεις σε οικονομικό αλλά και πολιτικό επίπεδο. «Ωστόσο, όσο περισσότερο ο Ερντογάν είναι στην εξουσία, τόσο πιο αυταρχικός γίνεται».

Τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, ο Ταγίπ Ερντογάν έχει ξεκινήσει έναν «πόλεμο» εναντίον των δημοκρατικών θεσμών της χώρας του.

Όπως εξηγεί η ειδική έκθεση του Economist, μερικές από τις αυταρχικές πρακτικές του είναι οι φυλακίσεις δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων, ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης, η εκμετάλλευση του δικαστικού συστήματος και ο περιορισμός του διαδικτύου.

Με τους πολίτες στην Τουρκία να αντιμετωπίζουν συνθήκες φτώχειας και υψηλού πληθωρισμού, ο Ερντογάν φαίνεται να χάνει πολλούς ψηφοφόρους και κινδυνεύει ακόμη και να χάσει τις εκλογές που θα γίνουν σε λίγους μήνες. Φυσικά, υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι οι εκλογές δεν θα είναι εντελώς αξιοκρατικές και ο Τούρκος πρόεδρος θα προσπαθήσει να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Η ειδική έκθεση κάνει έκκληση σε όλους τους δυτικούς ηγέτες, ειδικότερα τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, να αναλάβουν δράση και να μην αφήσουν τον Ερντογάν να μετατρέψει μια χώρα – σημαντικό σύμμαχο του NATO – σε μία δικτατορία. «Ένας αγανακτισμένος, απομονωμένος Τούρκος πρόεδρος θα μπορούσε να προβεί σε πιο σκληρές εδαφικές διαμάχες με την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Συρία. Θα μπορούσε να επιτρέψει στους 5 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες στην Τουρκία να σαλπάρουν για τη νότια Ευρώπη. Θα μπορούσε να μπλοκάρει την ένταξη της Σουηδίας και Φινλανδίας στο NATO», αναφέρει το δημοσίευμα, καλώντας τη Δύση να μην «αποξενώσει» την Τουρκία, αλλά να την φέρει «στον ίσιο – δημοκρατικό – δρόμο».

«Ο Ερντογάν είναι ένας νταής που επιβάλει τη σκληρότητά του για να ικανοποιήσει τα συμφέροντά του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Τουρκίας», καταλήγει η έκθεση.

President Erdogan sits in a vast palace snapping orders at courtiers too frightened to tell him when he is wrong. His increasingly eccentric beliefs swiftly become public policy. But voters, especially in cities, are pushing back https://t.co/3eQYThpgHw