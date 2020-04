Ο Ρότζερ Γουότερς μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δική του εκδοχή του τραγουδιού διαμαρτυρίας του Χιλιανού τραγουδιστή-τραγουδοποιού Βίκτορ Χάρα “The Right to Live in Peace” (Tο δικαίωμα να ζεις ειρηνικά”, του folk τραγουδιού του 1971 που έγινε ο ύμνος των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στη Χιλή το 2019.

«Αυτό είναι για τον λαό του Σαντιάγκο και του Κίτο και της Γιάφας και της Λα Πας και της Βαγδάτης και της Βουδαπέστης και οπουδήποτε αλλού θέλουν να μας βλάψουν» εξήγησε ο Γουότερς, μιλώντας για τη δική του ηχογράφηση, στην οποία οι στίχοι αποτυπώνουν το σήμερα, περίοδο έξαρσης αυταρχικών καθεστώτων σε όλον τον πλανήτη.

«Από το κελί μου στη Νέα Υόρκη / Μπορώ ν’ ακούσω τις caserolazos (σ.σ. διαδηλώσεις κατά του εκλεγμένου Χιλιανού προέδρου Σαλβαντόρ Αλιέντε, χτυπώντας κατσαρόλες) / Μπορώ να σε μυρίζω Πινέρο» γρυλίζει ο Γουότερς. «Μπορεί να πυροβολείς τα μάτια των παιδιών / Ήσουν πάντα αυτός ο διαολεμένος τρελός / Αλλά ποτέ δεν θα σβήσεις τη φλόγα» συνεχίζει.

Ο ποιητής Βίκτορ Χάρα βασανίστηκε και εκτελέστηκε όταν ο δικτάτορας Αουγούστο Πινοσέτ κατέλαβε την εξουσία στη Χιλή το 1973. «Να προσέχετε, λοιπόν, Μπολσονάρου, Γκουαϊδό και Μόντι και Τραμπ» προειδοποιεί ο Γουότερς στο δικό του «Το δικαίωμα να ζεις ειρηνικά».

Ακούστε το τραγούδι

I've re-recorded Victor Jara's great song "The Right to Live in Peace".



This is for the people of Santiago & Quito & Jaffa & Rio & La Paz & New York & Baghdad & Budapest and everywhere else the man means us harm.

Love R.



Watch full video and read lyrics: https://t.co/S6Uroyl9QM pic.twitter.com/HUQzkHKCIq