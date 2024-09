Tupperware: Τέλος εποχής μετά από 86 χρόνια – Ο χημικός κύριος Τάπερ και οι επιδείξεις που άφησαν εποχή

Τέλος εποχής για τα θρυλικά τάπερ της Tupperware; Η εταιρεία που μας σύστησε τα τάπερ, η Tupperware και γέμισε με τα πολύχρωμα δοχεία τα σπίτια μας και τις παιδικές μας αναμνήσεις, κήρυξε πτώχευση το βράδυ της Τρίτης (17.09.2024) και η είδηση δημιούργησε μία νοσταλγία.

Γιατί μπορεί να αποκαλούμε «τάπερ» όλα τα πλαστικά και γυάλινα δοχεία αποθήκευσης τροφίμων αλλά τα γνήσια τάπερ είναι αυτά που δημιούργησε πρώτη η Tupperware και συγκεκριμένα ο δημιουργός της, Earl Tupper, πριν από 86 χρόνια το 1938. Όμως τα χρέη συσσωρεύτηκαν και η εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία πτώχευσης.

«Εδώ και μερικά χρόνια, η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης είχε επηρεαστεί σημαντικά από ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον», δήλωσε η Λόρι Αν Γκόλντμαν, η διευθύνουσα σύμβουλος της επιχείρησης, η οποία κατέθεσε αίτημα προστασίας βάσει του κεφαλαίου 11 της αμερικανικής νομοθεσίας περί πτωχεύσεων.

Το πρώτο τάπερ ήταν το «Wonderbowl». Στις διαφημίσεις δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στον ήχο που έκανε το καπάκι όταν κούμπωνε στο τάπερ και αυτός ο ήχος έγινε το δείγμα γνησιότητας των τάπερ του brand Tupperware.

Για το λανσάρισμα των ιστορικών τάπερ επιστρατεύτηκαν τα περίφημα «Τupperware πάρτι» ή αλλιώς «επιδείξεις τάπερ» και τα… εύσημα ανήκουν σε μία χωρισμένη μητέρα τη Brownie Wise (Μπράουνι Γουάιζ).

Στα πάρτι αυτά, οι Αμερικανίδες νοικοκυρές άνοιγαν τα σπίτια τους, προσκαλούσαν τις φίλες τους και μεταξύ τσαγιού και κουτσομπολιού, τους έδειχναν πώς χρησιμοποιούνται τα τάπερ και πόσο απαραίτητα είναι στη ζωή τους και στη συνέχεια τα πουλούσαν. Κανονικό marketing δηλαδή.

Μάλιστα εγχείρημα ήταν τόσο επιτυχημένο που η Tupperware αποφάσισε να αποσύρει τα προϊόντα της από καταστήματα και να τα πουλάει μόνο μέσα από τα πάρτι.

Ο χημικός κύριος Tupper και η ανύπαντρη μητέρα Wise

Το 1946, ο χημικός Earl Tupper, από το Νιου Χάμσαϊρ, δημιούργησε την πρώτη σειρά πλαστικών ειδών για την κουζίνα από πολυαιθυλένιο. Και κάπως έτσι μπήκε και ρίζωσε στα νοικοκυριά.

Εκείνη την εποχή, οι ΗΠΑ εξακολουθούσαν να υποφέρουν από τη μεγάλη οικονομική ύφεση και ο χημικός κ. Τάπερ ήθελε να δημιουργήσει ένα προϊόν που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων.

Εμπνεύστηκε από το αεροστεγές σφράγισμα των δοχείων μπογιάς και το χρησιμοποίησε ως βάση για το «Wonderbowl» – το οποίο κυκλοφόρησε στα ράφια των καταστημάτων τον επόμενο χρόνο. Το καπάκι σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να σφραγίζει καλά και να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο χρόνο.

Μια κριτική του 1947 στο House Beautiful για το Wonderbowl το χαρακτήριζε ως «υψηλή τέχνη για 39 σεντς».

Ωστόσο, το πλαστικό δοχείο που σφραγίστηκε με κενό αέρος ήταν τόσο καινοτόμο που οι αγοραστές ήταν αρχικά επιφυλακτικοί – και ήθελαν επιδείξεις για το πώς να το χρησιμοποιούν.

Σύμφωνα με το History.com, οι πελάτες αρχικά επέστρεφαν συνεχώς τα αεροστεγή καπάκια στα καταστήματα, καθώς πίστευαν ότι δεν ταίριαζαν.

Αλλά ο επιμένων νικά…

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις πωλήσεις, ο Earl Tupper προσέλαβε τη διαζευγμένη γραμματέα Brownie Wise ως αντιπρόεδρο μάρκετινγκ το 1951.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, ένας πλανόδιος είχε προσπαθήσει να πουλήσει στην ανύπαντρη μητέρα τα προϊόντα στο κατώφλι της.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Bob Kealing «Life Of the Party» του 2016, η Brownie δεν εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την προώθησή του που αποφάσισε να δοκιμάσει να πουλήσει η ίδια το Tupperware.

Προκειμένου να βγάλει μερικά επιπλέον χρήματα, η ανύπαντρη μητέρα άρχισε να διοργανώνει «Tupperware Patio Parties» στο σπίτι της, τις γνωστές σε όλους μας επιδείξεις που άφησαν εποχή.

Αργότερα δήλωσε: «Χρειαζόμουν τα χρήματα για μένα και το παιδί μου. Έτσι βγήκα εκεί έξω και τα κατάφερα».

Εκείνη την εποχή εργαζόταν στην Stanley Home Products και έγινε μία από τις διευθύντριες της αλυσίδας στο Μίσιγκαν – πριν ο ιδρυτής της πει: «Η διοίκηση δεν είναι θέση για γυναίκα».

Παρόλο που η Tupperware είχε τύχει καλής υποδοχής από τον Τύπο, εξακολουθούσε να αγωνίζεται για βρεθούν τα δοχεία της στα καταστήματα.

Καθώς η Brownie ξεπερνούσε σε πωλήσεις τα μεγάλα πολυκαταστήματα μεταξύ 1949 και 1950, της προσφέρθηκαν τα αποκλειστικά δικαιώματα πώλησης Tupperware στη Φλόριντα.

Από το 1951-1958, ήταν επικεφαλής των πωλήσεων της Tupperware και της πιστώνεται ότι έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς έγινε το λαμπερό πρόσωπο της μάρκας, η οποία απευθυνόταν σε άλλες νοικοκυρές.

Brownie Wise, το λαμπερό πρόσωπο της Tupperware – Πηγή φωτογραφίας: AP Photo/Bill Chaplis

Εκτός του ότι ήταν η πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε ποτέ στο εξώφυλλο του BusinessWeek, η Brownie έκανε επίσης επιδείξεις στους συντάκτες της Vogue και του Glamour.

Δείξε και μετά… αγόρασε

Η Tupperware άρχισε να δίνει στις νοικοκυρές την ευκαιρία να γίνουν «σύμβουλοι» πωλήσεων και να πωλούν τα προϊόντα σε τοπικές οικογένειες τη δεκαετία του 1950.

Στο ρόλο της ως αντιπρόεδρος μάρκετινγκ, η Brownie έγραψε ακόμη και το δικό της «manual» για τις προσλήψεις με τα κλειδιά κάθε επιτυχημένου Tupperware πάρτι.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Brownie έγραψε ότι η ατμόσφαιρα του πάρτι πρέπει να είναι «χαλαρωτική» και ότι «θα πουλήσετε περισσότερα σε μια ομάδα 15 γυναικών από ό,τι θα πουλήσετε σε αυτές μεμονωμένα».

Στις δεκαετίες του 1950 και 1960, τα πάρτι Tupperware ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι αγοραστές μπορούσαν να αγοράσουν τα δοχεία αποθήκευσης τροφίμων. Εκατομμύρια γυναίκες κάθε χρόνο έμπαιναν στον θαυμαστό κόσμο της Tuperware.

«Προσκαλέστε τους φίλους σας για ένα πάρτι Tupperware και λάβετε ένα υπέροχο δώρο μόνο και μόνο επειδή είστε οικοδέσποινα!»

Εκείνη την εποχή, οι οικοδέσποινες έπαιρναν δωρεάν προϊόντα ανάλογα με το πόσα είχαν πουλήσει στην εκδήλωσή τους.

Στο βιβλίο της Tupperware του 1999: The Promise Of Plastic In 1950s America, η Dr. Alison Clarke έγραψε: «Υπήρχε μια ισχυρή φιλοσοφία στο Tupperware ότι οι γυναίκες ήταν απόλυτα υποστηρικτικές προς τις γυναίκες. Ήταν σαν μια μεγάλη αδελφότητα».

Η δημοτικότητα των πάρτι Tupperware μειώθηκε καθώς οι γυναίκες άρχισαν να βγαίνουν δυναμικά στην αγορά εργασίας.

Ξαφνικά, το φαγητό έξω ήταν ευκολότερο από το μαγείρεμα στο σπίτι και το τάπερ της Tupperware δεν χρειαζόταν πλέον για να αποθηκεύει τα…περισσεύματα.

Η βασίλισσα Ελισάβετ μεγάλη θαυμάστρια της Tupperware

Αφού ξεκίνησε τη λειτουργία της στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 1960, η Tupperware απέκτησε επίσης μια εκπληκτική θαυμάστρια, την εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ.

Το 2003, αποκαλύφθηκε ότι αποθήκευε όλα τα διάφορα δημητριακά πρωινού της στα δοχεία της μάρκας για να τα διατηρεί φρέσκα.

Επιπλέον, ο πρώην σεφ της Αυτού Μεγαλειότητας Darren McGrady αποκάλυψε ότι αυτά δεν ήταν τα μόνα προϊόντα Tupperware που είχε στην κατοχή της.

Μιλώντας στο Marie Claire το 2016, ο πρώην υπάλληλος – ο οποίος εργάστηκε για τη βασίλισσα από το 1982 έως το 1993 – εξήγησε: «Ο κόσμος πάντα λέει: “Ω, η βασίλισσα πρέπει να τρώει από χρυσά πιάτα με χρυσά μαχαίρια και πιρούνια”. Ναι, μερικές φορές… αλλά στο Μπαλμόραλ έτρωγε φρούτα από ένα πλαστικό κίτρινο δοχείο τάπερ».

Η βασιλική αποκάλυψη έκανε τις λιανικές πωλήσεις να αυξηθούν κατακόρυφα – σύμφωνα με πληροφορίες κατά 80%.

Αλλά ο Tupper ζήλεψε την προσοχή που έλαβε η Wise ως το δημόσιο πρόσωπο της μάρκας. Το 1958, αυτός και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας την απέλυσαν και ο Tupper πούλησε την εταιρεία αργότερα το ίδιο έτος στην αλυσίδα φαρμακείων Rexall για 16 εκατομμύρια δολάρια, και μετακόμισε στην Κόστα Ρίκα για να αποφύγει τη φορολογία.

Οι μεταγενέστερες εφευρέσεις του – συμπεριλαμβανομένης μιας συσκευής πλυντηρίου για τους πλανόδιους πωλητές – απέτυχαν ριζικά. Πέθανε το 1983.

Την ίδια χρονιά, η Tupperware έγινε ο μεγαλύτερος άμεσος πωλητής στον κόσμο με ετήσιες πωλήσεις 620 εκατομμυρίων λιρών.

Η πτώση

Η Tupperware αποδυναμώθηκε από την εμφάνιση του διαδικτυακού εμπορίου, την διανομή γευμάτων και τα πλαστικά μιας χρήσης, που έθεσαν σε αμφισβήτηση το μοντέλο της.

Η επιχείρηση προσπάθησε να προσαρμοστεί αναπτύσσοντας τις πωλήσεις της στο ίντερνετ και συνάπτοντας συμφωνίες διανομής με αλυσίδες καταστημάτων, αλλά δεν κατάφερε να σταματήσει την πτώση της.

Η πανδημία του κορονοϊού έδωσε για λίγο ζωή στην μάρκα, καθώς με τα εκτεταμένα lockdowns και τις ανησυχίες για την ασφάλεια όλο και περισσότεροι άνθρωποι στράφηκαν στα σπιτικά γεύματα. Αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης για αξιόπιστες και ανθεκτικές λύσεις αποθήκευσης τροφίμων, αναδεικνύοντας τις βασικές προσφορές της Tupperware.

Η Tupperware βαρύνεται εδώ και αρκετά χρόνια από χρέος εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων και είχε ήδη χρειαστεί να αναδιαρθρώσει μια πρώτη φορά τις χρηματοπιστωτικές της δεσμεύσεις το 2020.

Ο όμιλος δεν έχει δημοσιοποιήσει τα οικονομικά του στοιχεία από το 2022, τη χρονιά κατά την οποία ο κύκλος εργασιών του έπεσε στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ήτοι 42% κάτω από αυτόν πέντε χρόνια νωρίτερα.

Η Tupperware προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι η επιχείρησή της μπορεί να μην επιβιώσει λόγω της φθίνουσας ζήτησης για τα πλαστικά δοχεία της και του αυξανόμενου χρέους.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο ανακοίνωσε ότι κλείνει το τελευταίο της εργοστάσιο στις ΗΠΑ και απολύει 150 εργαζομένους. Μεταφέρει τις εργασίες στο Μεξικό για να επωφεληθεί από τους φθηνότερους μισθούς εκεί.

Το κλείσιμο – το οποίο θα τεθεί σε ισχύ αργότερα φέτος – είναι ένα τεράστιο πλήγμα για τους 148 εργαζόμενους στο εργοστάσιο της κομητείας Williamsburg.

Η παραγωγή θα μεταφερθεί στη Lerma στο Μεξικό, όπου η εταιρεία λέει ότι παράγει ήδη είδη για τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Πληροφορίες από Dailymail