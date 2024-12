Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να καταργήσει την θερινή ώρα στις ΗΠΑ γιατί είναι «δαπανηρή»

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ένα αιφνιδιαστικό tweet ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει ενέργειες για να καταργηθεί η θερινή ώρα!

Μάλιστα όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ η θερινή ώρα είναι «πολύ άβολη και διαπανηρή» για τις ΗΠΑ και σκοπεύει να την παύσει.

«Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τερματίσει τη θερινή ώρα, η οποία έχει (υποστηρικτές) ένα μικρό, αλλά ισχυρό εκλογικό σχήμα, αλλά δεν θα έπρεπε! Η θερινή ώρα είναι άβολη και πολύ δαπανηρή για το έθνος μας» έγραψε στην ανάρτησή του.

The Republican Party will use its best efforts to eliminate Daylight Saving Time, which has a small but strong constituency, but shouldn’t! Daylight Saving Time is inconvenient, and very costly to our Nation.