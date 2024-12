Συρία: Ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό – Το Ισραήλ βομβαρδίζει την πόλη λέει το Al Jazeera

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Δαμασκό το βράδυ της Παρασκευής (13/12/2024) με το Al Jazeera να υποστηρίζει πως το Ισραήλ βομβαρδίζει την πρωτεύουσα της Συρίας.

Συγκεκριμένα ο Ρεσούλ Σερντάρ ανταποκριτής του Al Jazeera στη Συρία λέει πως ακούστηκε μια «δυνατή έκρηξη» στην Δαμασκό το βράδυ της Παρασκευής (13/12/2024).

«Ταρακούνησε το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουν οι δημοσιογράφοι», δήλωσε ο Σερντάρ και πρόσθεσε πως ακολούθησαν και άλλες λιγοτερο ισχυρές εκρήξεις.

BREAKING:



This is Damascus tonight.



Israel is massively bombing Syria’s capital.

Attacking South Lebanon.

And pounding Gaza into rubble.



This is terrorism — and the West is cheering it on. pic.twitter.com/X8orob0Aiv