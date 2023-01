Δεν ξέρουμε τι είχε στο μυαλό του ο ιδιοκτήτης του Twitter ή αν το μυαλό του Έλον Μασκ έπαθε μπλακ άουτ εκείνη τη στιγμή, αλλά ξέρουμε ότι το μήνυμα που ανέβασε ο Αμερικανός μεγιστάνας γράφοντας μόνο το το ελληνικό γράμμα «Ω» προκάλεσε πανικό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Αμέσως μόλις ο Έλον Μασκ έγραψε σε ποστ του στο Twitter το ελληνικό γράμμα «Ω», όλοι άρχισαν να προσπαθούν να μπουν στο μυαλό του και να αποκρυπτογραφήσουν την ανάρτηση του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου.

Φυσικά το ποστ έγινε viral και μέχρι σήμερα (29.1.2023) το βράδυ είχε πάνω από 2,8 εκατ. views.

Το ωραίο, όμως, δεν είναι αυτό. Είναι οι απαντήσεις που του έστελναν οι followers του στο Twitter προσπαθώντας να καταλάβουν τι σημαίνει το ελληνικό γράμμα «Ω» που ανέβασε ο Έλον Μασκ.

Άλλοι είχαν την εντύπωση ότι ο Έλον Μασκ τα ‘χασε και ανεβάζει ασυναρτησίες. Ένας απ’ αυτούς του έγραψε «Πάρε χάπι αδελφέ».

Άλλοι που γνώριζαν την ελληνική αλφάβητο, υπέθεσαν ότι επειδή το «Ω» είναι το 24ο και τελευταίο γράμμα, αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του Twitter υπονοεί ότι κάτι θα… τελειώσει και ψάχνονταν να βρουν τι είναι αυτό που φτάνει στο τέλος του.

For all the uncool people who don’t know what Ω means – This is the last letter of the modern Greek alphabet. The upper case letter omega (Ω) is used as the mathematical notation or symbol for the last place in a set or group of items.