Σκηνές χάους σε πτήση της Ryanair στην Ισπανία: Επιβάτες πήδηξαν στο κενό και τραυματίστηκαν έπειτα από λάθος συναγερμό για φωτιά

Πανικός στο αεροδρόμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα στην Ισπανία, όταν ακούστηκε συναγερμός για φωτιά σε αεροσκάφος της Ryanair κατά τη διαδικασία της απογείωσης.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στο αεροπλάνο της Ryanair με προορισμό το Μάντσεστερ, σήμανε συναγερμός για φωτιά ενώ αυτό βρισκόταν στην πίστα του αεροδρομίου του ισπανικού τουριστικού θερέτρου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, κάποιοι από τους επιβάτες εγκατέλειψαν το αεροσκάφος από το δεξιό φτερό, με αποτέλεσμα πέφτοντας στο έδαφος να τραυματιστούν.

On July 5, 2025, a #Ryanair flight at Palma de #Mallorca Airport (PMI) experienced an emergency evacuation after a false fire warning light indication on board.



Solarpix#Spain #Manchester #UK #Boeing #B737 #RK3446 pic.twitter.com/kXderFWYS8