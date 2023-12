Το Ισραήλ θέλει να πλημμυρίσει τα τούνελ της Χαμάς με θαλασσινό νερό, αποκαλύπτει δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο αναφέρεται ότι οι IDF φέρονται να έχουν ήδη εγκαταστήσει ένα σύστημα αγωγών στη Λωρίδα της Γάζας για να «πνίξουν» τις υπόγειες σήραγγες.

Τα περιβόητα τούνελ της Χαμάς χρησιμοποιούνται από τον ένοπλο βραχίονα της τρομοκρατικής οργάνωσης, τις Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ. Το Ισραήλ τα έχει θέσει στο στόχαστρό του από την αρχή του πολέμου και τώρα θέλει να τα αχρηστεύσει με το θαλασσινό νερό και να αναγκάσει τους ισλαμιστές να τα εγκαταλείψουν, ανέφερε χθες (4.12.2023) η Wall Street Journal.

Περί τα μέσα Νοεμβρίου, εξήγησε η εφημερίδα, ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τουλάχιστον πέντε αγωγών, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από τον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι. Οι αγωγοί αυτοί, θεωρητικά, τού δίνουν τη δυνατότητα να διοχετεύει χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού κάθε ώρα και να πλημμυρίσει το περίπλοκο δίκτυο υπόγειων σηράγγων εντός εβδομάδων.

Νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ είχε δηλώσει στις πιεστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την τακτική του Ισραήλ για τα τούνελ της Χαμάς ότι «χρειάζεται να βρούμε μια βιομηχανικού τύπου λύση» για αυτά.

Στις 18 Νοεμβρίου, η Washington Post είχε αναφέρει – προφητικά ίσως; – σε δημοσίευμά της ότι κοντά στο πεδίο της μάχης στη Μέση Ανατολή υπάρχει ένας σημαντικός γεωγραφικός παράγοντας, το νερό της Μεσογείου.

Μάλιστα, στις 22 Νοεμβρίου είχε κυκλοφορήσει και ένα βίντεο στα social media που δείχνει Ισραηλινούς στρατιώτες να έχουν συνδέσει σωλήνες με μια είσοδο των τούνελ της Χαμάς.

